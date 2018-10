Luchador de UFC se entrena a puro sexo para una pelea

Estados Unidos. El luchador estadounidense de UFC Derrick Lewis reveló que su entrenamiento es a base de sexo y cardio. El peleador, conocido como “la Bestia Negra”, tendrá el sábado que viene un duelo durísimo ante Daniel Cormier por el título de campeón de peso completo. “No hice nada más que cardio y sexo. El sexo realmente ayudó bastante a mis caderas. Sé que Cormier es un gran luchador, así que realmente tengo que poner las caderas sobre él y las estuve trabajando muy bien”, manifestó la Bestia. Además, Derrick Lewis se refirió al mito sobre no mantener relaciones sexuales el mismo día de combate, debido a que esto podría perjudicar su rendimiento. “Alguna vez tuve relaciones sexuales el mismo día de la pelea. Lo hice sólo para saber si el mito estaba bien, y no estaba bien. Después tuve un poco de sueño, pero todavía me quedaba energía”, señaló Lewis.