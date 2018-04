"Lula es 100% nuestro candidato", dicen en el PT

Brasil. La presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, aseguró que el ex mandatario Lula da Silva, preso en Curitiba, será candidato en los comicios de octubre y rechazó de plano la presunta renuncia a su postulación. “El PT vuelve a decir que no hay otro candidato que no sea el presidente Lula, esta posición fue ratificada el lunes nuevamente cuando leímos la carta enviada por él: en sus dichos no hay nada que deje traslucir su intención de no ser candidato”, aseguró Hoffmann. Y subrayó: “No haya dudas, no hay plan B en el PT para las elecciones. Lula es 100% nuestro candidato”.