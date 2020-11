Macri: "Siento que somos más del 41 por ciento"

El ex presidente Mauricio Macri , que continúa asumiendo un rol duro dentro de Juntos por el Cambio para criticar al Gobierno , volvió a apuntar contra la vicepresidenta Cristina Kichner y la acusó en una reunión partidaria virtual de alentar "una ruptura institucional". Además, sostuvo que Juntos por el Cambio tiene el apoyo de más del 41% de la población.

Un día después de una nueva movilización contra el Gobierno, en una reunión por Zoom del PRO, el ex jefe de Estado aseguró que "ese 41% está mas firme que nunca". "Hoy, siento que debe ser más que el 41% porque muchos de ellos se dieron cuenta de que el asado no llegó y están peor que en diciembre de 2019 y mucho peor que en agosto de 2019", sostuvo el porteño.

En relación al banderazo del domingo en el Obelisco, Macri lo calificó como "un grito a la libertad, un grito al futuro" e indicó que esas marchas opositoras "van a impedir la ruptura institucional que intenta la vicepresidenta y va a consolidar un voto hacia un país que emprenda el camino del progreso".

Por último, frente a los ex ministros Patricia Bullrich y Guillermo Dietrich, el ex presidente afirmó: "Frente a la viveza de gastar más de lo que tenemos, vivir imprimiendo billetes, discutir si va un guanaco o un prócer en el papel, lo importante es que el billete valga y no que uno tenga que escaparse del billete que nos vincula".