Maduro aseguró que Óscar Pérez iba a poner una bomba

Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que el “grupo de terroristas” encabezado por el ex policía disidente Óscar Pérez, quien murió el lunes, y desmantelado por las fuerzas de seguridad, tenía planeado hacer explotar un coche bomba en la sede de una embajada a la que no nombró, y acusó de “terroristas” a los ex mandatarios colombianos Álvaro Uribe y Andrés Pastrana.