Maduro confía en que los militares lo van a apoyar

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, reafirmó que los militares respaldan al presidente Nicolás Maduro y alertó que la oposición cometió un “craso error” al llamar a una “institución tan seria” como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a “irrumpir contra la legalidad y la Constitución. Es un acto de estupidez y de infantilismo político, y de verdad que a veces pienso nos da hasta pena ajena decirle a una clase política que quiere irrumpir por los caminos verdes, la violencia, los mecanismos no constitucionales, decirles cuál es el comportamiento que tienen que asumir”, dijo el ministro. Y destacó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cumplió con sus preceptos constitucionales, “respetando los derechos humanos. Es una Fuerza Armada humanista, respetuosa del Estado de derecho y la democracia. Nosotros no sentimos odio ni rencor por nadie, pero no tenemos memoria frágil y todos los días tomamos más conciencia del momento histórico que estamos viviendo”, comentó.