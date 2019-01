Maduro tambalea y Venezuela se desangra en medio del caos

Venezuela

“Le decimos no al golpismo, no al intervencionismo, no al imperialismo”, exclamó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un discurso ante una multitud desde el balcón del palacio presidencial de Miraflores, en Caracas. Y anunció que rompió relaciones con Estados Unidos, que poco antes había reconocido al líder opositor Juan Guaidó, titular del Parlamento, como presidente interino del país venezolano.