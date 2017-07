No se sabe cómo esta persona se las arregló para hacer encajar los dos electrodomésticos que apenas entran en el contenedor, pero la maniobra no pareció molestarle.

El subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, dio a conocer hoy el hecho cuando, al llegar a la calle Tucumán entre Independencia y Rivadavia se encontraron con las dos heladeras metidas en el contenedor.

"¡Por favor vecinos, esto no lo podemos hacer!", expresó en las redes sociales. Al mismo tiempo, recordó que los contenedores plásticos no soportan tanto peso -ya que están destinados a plásticos, cartones y papeles-, que el camión mecánico no puede levantarlo con esa carga y que sólo son para residuos domiciliarios.

"Demos el uso adecuado, son nuestros", recomendó el funcionario.