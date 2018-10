Marcelo le pone fichas a Boneta

“Qué bueno que justo que arrancamos esta semana con el ritmo de los éxitos de Luis Miguel, venga a @ShowMatch a cantar @Diego-Boneta”, escribió el showman vía Twitter, tirándose un lance para tentar al intérprete que la rompió al ponerse en la piel del Sol de México en su biopic de Netflix.

“¡Podría ser quinto jurado!”, propuso de inmediato Ángel de Brito. Ante las especulaciones que generaron sus palabras, el Cabezón aclaró: “No está confirmado Diego Boneta en Showmatch! Me escriben todos, es un deseo porque lo admiro desde que lo vi en la serie”.

Horas más tarde, De Brito contó en Los ángeles de la mañana: “La producción de Showmatch ya se contactó con la gente de él para que esté el jueves en la pista abriendo el ritmo de Luis Miguel”.

Jueves: sería el día en que boneta diga presente en Showmatch para abrir el segmento de Luismi.

Le voló la tanga a Barón

Mientras se acrecientan las chances de que Boneta aparezca en el programa más visto de la televisión argenta, Jimena Barón ya se puso en campaña para llamar la atención del actor. Desde Twitter, la cantante se mostró entusiasta con la posibilidad de que el mexicano diga presente en el “Bailando”. “Se me ha volado la tanga, yo justo bailo ese día, ¿Verdad? ¡O te maquillo Marce! ¡O voy a baldearle el camarín! ¡Lo que se dice una verdadera fan!”, escribió la actriz.

Aunque en un principio se dijo que en su paso por la Argentina Diego Boneta no tendría contacto con la prensa, el actor se mostró cordial tanto con los periodistas como con los fans de la serie de Luismi y del Sol de México que lo fueron a recibir a Ezeiza.

“Muchísimas gracias, de verdad. Es increíble ver a la gente aquí a las 10 de la noche de un domingo. Estoy feliz de estar por acá, hacía un par de años que no venía”, dijo el actor. “Voy a estar aquí toda la semana, vengo a rodar un comercial”, señaló y agregó que de momento no sabía si iba a poder estar en Showmatch. “Me encantaría poder hacer prensa, poder disfrutar de lo que ha pasado con la serie aquí pero el comercial es intenso, espero que me dé tiempo porque me encantaría”, aseguró.