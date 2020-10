“Los chicos al terminar su trabajo me pidieron que les sacara unas fotos. Uno de ellos, Héctor “Tati” Zapata, me pasó su celular y le habré tomado unas cuatro o cinco fotos a los chicos sentados al lado de las letras”, contó Germán Painenao, quien fue el fotógrafo.

"A las horas el compañero Tati me comenta que en unas de las fotos se ve algo que parece un OVNI", agregó el joven a LM Neuquén y manifestó que para el "no es una mancha o una pelusa en la cámara porque si no tendría que haber salido en las otras fotos también".

"Los que habían trabajado en las letras dijeron en tono de broma que habían quedado tan lindas que hasta los extraterrestres las quisieron venir a conocer”, dijo con una sonrisa.

mariano-moreno-3.jpg

Hay antecedentes

Esta localidad tiene antecedentes en avistaje de objetos y luces sobre el cielo, y uno de los lugares que siempre fue nombrado es el Cerro Negro, que es el emblema del Valle del Covunco. Cerca de esta elevación se encuentra el mítico RIM 10.

Según una recopilación histórica hay testimonios de varios soldados de la antigua “Colimba” que relataron haber presenciado muchas veces luces extrañas surcando el cielo del Cerro Negro. También hay automovilistas que años atrás testimoniaron que en algunas noches fueron acompañados por breve tiempo por una extraña luz sobre la ruta 14 y siempre se terminabaa ocultando sobre el mismo Cerro.

Sin embargo, el relato más convincente lo brindó una familia que habitaba en la zona de La Americana que dicen haber tenido contacto con seres extraterrestres.

En 2007, un camarógrafo de la ciudad de Zapala se encontraba realizando una filmación de un grupo musical que actuaba en el anfiteatro del balneario municipal de Mariano Moreno cuando pudo registrar sin querer unas luces que atravesaban el horizonte. }

“Mientras realizaba la filmación, caía el sol formando un lindo atardecer así que apunté la cámara hacia el horizonte. Al día siguiente al comenzar a editar el video pude observar como dos luces se desplazaban en forma horizontal y que otra las atravesó en un momento de forma vertical. Se vio muy raro pero lindo a la vez”, supo relatar por aquellos días el profesional.