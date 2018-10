En una entrevista brindada al periodista Luis Novaresio, el letrado además se refirió a las palabras que Mario Alberto Kempes le dedicó a Diego. "Está triste por lo que dijo. Él siempre apoyó a la Selección. Lo que quiso decir era que no lo vuelvan más loco -a Messi-, que no es un líder, al revés de lo que se dijo. No tiene la culpa del fracaso actual, pero como tiene una forma de hablar se armó esta situación".

El Matador, por su parte, tras el malentendido surgido atacó a Maradona. "Cada vez que abre la boca -Maradona-, es un problema porque no respeta y a él siempre se lo respetó en su época de jugador. Messi es el mejor jugador del mundo. Hay que agradecer que sea argentino", dijo el ex jugador devenido en comentarista deportivo. Y concluyó: "El tiempo de Diego ya pasó, tampoco es un ejemplo para decir tantas cosas".

En cuanto a cómo Diego afronta la lucha contra las adicciones, Morla aseguró que actualmente el Diez no consume más cocaína, pero reconoció que tiene "problemas con el alcohol y las pastillas que toma" para descansar.

Acá, la entrevista completa de Novaresio a Morla: