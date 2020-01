Max Verstappen seguirá en Red Bull hasta 2023

“Estoy muy feliz de haber ampliado mi contrato con el equipo. Red Bull creyó en mí y me dio la oportunidad de comenzar en la Fórmula 1, por lo que siempre he estado muy agradecido. A lo largo de los años, me he acercado cada vez más al equipo y, además de la pasión de todos y el rendimiento en la pista, también es realmente agradable trabajar con un grupo tan grande de personas”, manifestó en primera instancia Verstappen.