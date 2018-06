Maxi se cansó de Wanda

Todo comenzó con una foto que la mediática publicó en Instagram en la que aparece su actual pareja, Mauro Icardi, junto a sus cinco hijos (los tres varones fruto de su relación con López). La postal, que fue acompañada con un “Feliz día”, fue interpretada como una provocación hacia su ex, ya que no pudo pasar el Día del Padre junto a sus hijos.

A eso se le sumó una imagen que publicó López junto a los chicos, que generó aún más polémica. “Gracias por regalarme este día en mi vida. Aunque estemos lejos, siempre vamos a estar cerca, ¡¡los amo!!”, escribió el delantero de Udinese.

Como se empezó a rumorear que Wanda había impedido que Maxi viera a sus hijos, desde Nueva York la rubia compartió en las historias de Instagram un chat privado que tuvo con López.

En la conversación, Maxi le pide ver a sus hijos el domingo por el Día del Padre y ella le pregunta hasta cuándo estará de viaje. “El domingo vuelvo. Próxima semana creo que también estoy acá (por Milán, donde vive Wanda), pero no sé si tengo que viajar algún día”, le contesta él. “Entonces me llevo a los nenes conmigo. No los puedo dejar en Milán si tampoco estás vos. Me imaginé que viajabas porque no los buscaste del colegio esta semana, ni hoy tampoco. Cuando volvemos te escribo así los venís a ver”, respondió Wanda.

Luego de quedar mal parado, López hizo su descargo a través de Instagram Stories. “Ni el Día del Padre, ni Navidad, ni Año Nuevo, ni vacaciones. En vez de ser tan cobarde de publicar las conversaciones por la mitad, tené la madurez de mejorar como madre. Y en vez de preocuparte por el qué dirán, intentá solucionar las cosas para la paz de nuestros hijos, que al final no soy yo, son ellos los que sufren #maduradeunavez”.

Día del padre: El jugador del Udinese compartió una postal junto a los tres hijos que tuvo con la mediática.