Mensaje a las y los trabajadores del sector público de la provincia

Otra muestra de acciones políticas positivas que apuntan a cuidar a los empleados del Estado neuquino ha sido garantizar el blindaje de la caja de jubilaciones y nuestra obra social, a contramano de las intenciones del gobierno nacional de “nacionalizar la caja”. Garantizamos así un futuro digno para nuestros jubilados y jubiladas provinciales y la atención solidaria a cada uno de sus afiliados. Defendimos y defenderemos férreamente a nuestro ISSN, como lo hacemos y habremos de hacer con cada empresa pública que nunca privatizaremos, que son causa y motivo del crecimiento con equilibrio territorial porque están allí donde no hay rentabilidad económica y no llegan las empresas privadas, pero hay rentabilidad social. Con la misma firmeza, supimos defender el adicional por zona desfavorable, al que reivindicamos como un derecho y no como un privilegio.

Fuimos y seguiremos siendo los primeros en cuidar nuestra querida universidad pública, la Universidad Nacional del Comahue, usina de conocimiento y la herramienta fundamental para el acceso a la educación superior y la generación de igualdad de oportunidades. Contamos con un plan de gobierno concreto y sustentable, sintetizado en el Plan Quinquenal 2019-2023, resultado de iniciativas diseñadas por nuestros trabajadores. Sé que mis adversarios políticos no pueden mostrar acciones positivas como las que he mencionado y esto es porque han elegido y utilizado el autoritarismo como forma de gobierno, vaciando de recursos humanos, privatizando, precarizando o flexibilizando condiciones laborales de los trabajadores municipales. Queda mucho más por hacer y seguir construyendo juntos de la mano del diálogo franco. Mi compromiso es seguir gobernando mirando y defendiendo a Neuquén, para profundizar esas políticas que nos enseñara Don Felipe Sapag: priorizar la niñez y a las mujeres como eje de una propuesta política para el desarrollo de nuestro futuro. Por esto les pido que me sigan acompañando, para que el 10 de marzo SIGAMOS JUNTOS NEUQUÉN.

LEÉ MÁS

Gutiérrez: "Somos la primera provincia en lograr los acuerdos salariales"

Quiroga recibió el respaldo de Patricia Bullrich