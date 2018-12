"Una vez que tuve mis hijos, la prioridad siempre fue la familia. Es lo más importante, lo verdaderamente importante. Obviamente amo el fútbol, me encanta y vivo para él, pero la familia está por encima de todo", indicó.

Además, reveló que Thiago, su hijo mayor, ya entiende más de fútbol y hasta lo critica. "Me obliga a comentar lo sucedido en el partido y explicar por qué no se ganó. Ahora lo hablamos mucho más", contó.

Messi aseguró que le "gustaría volver a trabajar" con Pep Guardiola "aunque es difícil". "Es uno de los mejores entrenadores del mundo y por eso me gustaría, pero lo veo complicado", manifestó.

"La rivalidad con Cristiano fue muy sana y estuvo bien para el espectador. Esa época que vivimos juntos estando en la misma Liga e intentando ganar cada uno con su equipo fue muy linda. Cristiano fue un gran jugador para la Liga y el Madrid y esos duelos eran muy bonitos", dijo.

Luego se refirió al hecho de haber salido quinto en la clasificación del Balón de Oro, dijo: "No le doy importancia aunque es un premio muy relevante. Yo sabía que esta temporada no tenía la posibilidad de ganarlo. Escuchaba los nombres que se barajaban y sabía que no iba a estar ahí. A partir de aquí, no me puse a esperar si era tercero, cuarto o quinto. En este sentido no me sorprendió porque no me esperaba nada".

"Estaría bien ganar la Champions. Como dijimos al principio de temporada, la Champions siempre es especial por lo que significa y nos gustaría ganarla otra vez. Tenemos esa ilusión", sostuvo Messi.

Por último, dio su opinión acerca del VAR: "Al principio era reacio, la verdad es que no lo veía, pero hoy en día creo que fue algo muy bueno para la Liga y el fútbol. Ha tenido una aceptación espectacular, tanto para los aficionados como para los jugadores".

LEÉ MÁS

Chiqui Tapia: "Cuando lo citen, Messi va a estar"

La foto hot de Lionel Messi que despertó los suspiros de Antonella

Así festejó Lionel Messi la llegada de Papá Noel