Michelle admitió que habría tirado del balcón a Obama

Inglaterra. “Hay veces que habría tirado a Barack por la ventana. Como si fuera un accidente, sin huellas ni testigos”. Las 2700 personas que pudieron pagar 160 dólares por la prerrogativa de verla en directo en el Southbank de Londres, durante la gira de promoción de su libro, estallaron de risa al escuchar la frase de Michelle Obama. Sin entrar en detalles, la ex primera dama de EE.UU. explicó a una audiencia multicultural, con una notable proporción de mujeres negras, que su matrimonio no ha sido perfecto y que ha tenido que luchar mucho para no ser “un simple apéndice de mi marido en su cruzada para cambiar el mundo, para ser yo misma y no perder mi identidad”.