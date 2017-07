Mil veces no: los bancarios rechazaron abrir a las 10

“Si quieren que se atienda mejor al público, que obliguen a las entidades a abrir más ventanillas”, recalcó el dirigente.

El cambio de horario de los bancos para igualarlo al que se aplica en Capital Federal no es una idea nueva. En 2011, el actual diputado Darío Martínez, que entonces era concejal, intentó sin éxito sancionar una ordenanza en ese sentido.

“Creo que sería espectacular, porque yo tengo una hija discapacitada y siempre el banco está llenísimo de gente. Tengo que andar a las corridas cada vez que hay que ir al banco y no llego. Estoy de acuerdo”. Ana Morales Empleada pública

Luego, en 2015, el intendente Horacio Quiroga lo tomó como compromiso de campaña y, desde entonces, salió públicamente una y otra vez a reiterar la propuesta, aunque no logró efectivizar la modificación. En todos los casos, el obstáculo principal fue el rechazo del sindicato.

Ayer, Melo ratificó que seguirán dándole batalla a esta iniciativa, que volvió a surgir esta semana. Dijo que a esta altura se trata de “un capricho” y que en el Municipio usan argumentos falaces para imponer un criterio “disparatado para esta zona”.

Aclaró que, aún cuando los empleados dieran el visto bueno, ni Quiroga ni el Deliberante pueden modificar el funcionamiento de los bancos, ya que los únicos que podrían tomar esa decisión son el Banco Central o el gobierno provincial. “Y, de ser así, afectaría también a todas las sucursales del interior de la provincia”, acotó.

“Está bien que cambie, porque es el mismo horario que en Buenos Aires y al mediodía todo el mundo tiene tiempo de ir al banco. Yo vengo de lejos y, para mí, dos horas más serían mucho mejor. Sería más cómodo”. Edgardo Garrido Trabajador autónomo

La propuesta de cambio de horario se sostiene en la idea de que de esa manera se ayudaría a descongestionar el tránsito en las horas pico, que están determinadas fundamentalmente por el ingreso y egreso de los alumnos a las escuelas, cosa que en las mañanas se superpone con el horario de apertura y cierre de los bancos.

Comentó que, para sostener este cambio, “se esgrimen argumentos que no son valederos, porque la actividad bancaria no es la que ocasiona el caos de tránsito de las 7 de la mañana y a los usuarios tampoco les van a ofrecer una mejora, porque el problema no es el horario sino que no hay suficiente personal y nadie obliga a las entidades a abrir más ventanillas”.

“Buenos Aires tiene el horario de 10 a 15 que abarca a los bancos y al comercio también por el tiempo de viaje de los empleados al ser tan grande, pero no es lo mismo una ciudad de millones de habitantes que Neuquén, que tiene 300 mil”, razonó. Añadió que en Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Tucumán y Salta “tienen ciudades mucho más grandes que la nuestra y el horario es prácticamente el mismo que acá, sin el inconveniente del tránsito”.

El gremialista remarcó que, para un empleado bancario, esta modificación implicaría volver a su casa cerca de las 18 “y provocaría un cimbronazo en sus familias, porque tenemos este horario desde hace más de 30 años y todos tienen ya su vida hecha de esta manera”.

“Me parece bárbaro, porque en mi comercio cierro a las 13 y nunca llego al banco, no me coincide el horario. Ahora tengo que cortar para hacer trámites. Me quedaría mejor poder ir a la hora de la siesta”. Cristina Encargada de un comercio

El horario de atención depende de la provincia

NEUQUÉN

La potestad de cambiar el horario de atención al público de los bancos es de la provincia, que tendría que acordarlo con el Banco Central, autoridad madre de las entidades que funcionan dentro del sistema bancario argentino. Una decisión administrativa de la provincia es la que fija a qué hora abren y cierran los bancos.

En ese sentido, la iniciativa que impulsa el intendente Horacio “Pechi” Quiroga cayó siempre en saco roto. El jefe comunal planteó en diferentes tramos de su estadía en el máximo cargo político municipal la intención de hacer cambios en los horarios de los bancos.

Quiroga incorporó esa idea dentro de su plan para descomprimir el tránsito en las horas pico, alrededor de las 8 y de las 13. El horario de atención que tienen los bancos en la Ciudad de Buenos Aires, de 10 a 15, viene como anillo al dedo a los intereses que mueven al intendente a intentar cada vez que tiene la oportunidad promover un cambio de horario.

1000 empleados bancarios hay en Neuquén. La cifra es la que estima la Asociación Bancaria de la provincia en base a la nómina de personal de todas las sucursales de las entidades públicas y privadas que existen en Neuquén.