Modificar tus hábitos te puede cambiar la vida

Inglaterra.- Es un ejemplo de que a veces querer es poder. Y también de que no todo es una cuestión de imagen... Desde su infancia había sufrido bullying, maltratos y había sido dejada de lado por su sobrepeso. La infancia de la inglesa Tabitha Rogers estuvo lejos de ser ideal, ya que creció soportando burlas y no sintiéndose cómoda consigo misma. A los 24 años, con 130 kilos, decidió realizar un viaje por Europa, pero cuando llegó a su asiento no cabía. Aseguró que aquel acontecimiento, en el que se sintió humillada, fue la gota que colmó el vaso y entendió que era el momento de un cambio. “Pensé: ‘Nadie merece vivir así’. Ese fue mi momento de iluminación. Además, mi doctor me dijo que estaba a punto de padecer de colitis ulcerativa, algo que si sigue avanzando puede llegar a convertirse en cáncer de intestino”, explicó la joven al Daily Mail.