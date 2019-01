Monica Farro

La obra que protagoniza es un music hall, con canto, baile y mucho humor. “La gente viene mucho al teatro, y tenemos pensado quedarnos hasta marzo, con funciones todos los días. Este año decidí trabajar en paz y no estar rodeada de los quilombos mediáticos. En Mar del Plata si no tenés problemas te los generan. Ahora quiero trabajar y disfrutar, y estar lejos de los problemas”, contó.

Sus días se complementan entre el gimnasio, el centro de estética, el sol y el teatro. Los primeros días estuvo acompañada por su pareja para festejar Fin de Año juntos. Ahora deberá esperar a fin de mes para el próximo encuentro.

“El público rionegrino es muy tranquilo y respetuoso. Cuando me ven en la calle no se me tiran encima, y siempre piden permiso para la foto. En otros lados me empujaban y hasta me tiraban el pelo. Valoro mucho la educación, y disfruto mucho que la gente se me acerque. Acá camino tranquila, con seguridad de que no me va a pasar nada”, dijo la vedete sobre su estadía en Las Grutas.

Poliamor se presenta todos los días en una única función a las 23, en el teatro Astor. Acompañan al elenco Alejandro Cupito, Andrea López y Federico Díaz Ocampo. La entrada cuesta $600 y se realizan promociones.