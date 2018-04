Monjas opinan sobre el abuso en San Fermín

Dicha sentencia es por estupro y provocó debate y protestas en España, que mayoritariamente objeta la decisión de los jueces a condenar sólo por abuso. Y la bronca generalizada traspasó las puertas de un convento de monjas de claustro, que plantearon su malestar a través de Facebook.

“Vivimos en reclusión, traemos un vestido casi hasta los tobillos, no salimos por la noche (excepto en caso de emergencia), no vamos a ninguna parte, no tomamos alcohol y hemos hecho votos de castidad. Esta es una opción que no nos hace mejor o peor que los demás, aunque paradójicamente nos hace más libres y más felices que otros”, dice el mensaje de las monjas.

“Porque es una elección libre, defenderemos con todos los medios a nuestra disposición al derecho de las mujeres a hacer lo contrario libremente, sin ser juzgadas, violadas, intimidadas, humilladas o asesinadas por esto. Hermana, yo sí te creo”, cierra la nota. Una de las religiosas, la hermana Patricia, señaló que “no se puede aceptar que se cometa una atrocidad de estas y que la que sea juzgada, condenada y humillada públicamente sea la víctima”.

El mensaje, que se hizo viral, recibió gran apoyo en las redes sociales. Sobre el porqué de expresarse con este comentario, la monja explicó que es uno de los medios que tienen a su alcance para manifestar su solidaridad con “esa mujer en concreto y todas las que tienen que pensar dos veces antes de cruzar una calle oscura, ir solas a casa, hacer planes para saber con quién vuelven, cuándo y cómo vuelven, y que encima tienen que sentirse juzgadas y amenazadas por ello”.