Monzani: "No hay inconvenientes, sólo demora por los dos sistemas"

"Es que se demora más porque primero tenés que hacer uso del sobre para la forma tradicional y luego usar la boleta electrónica, por eso demora un poco más de tiempo", dijo Monzani antes de votar al tiempo en que destacó la "altísima" participación de los votantes.

El funcionario municipal y candidato, respondió al contexto en que se da las elecciones marcado por el hallazgo del cuerpo de Santiago Maldonado.

"Me desagrada que se tome banderías políticas por un caso tan sensible como el de Santiago Maldonado, me molesta. Hay que dejar que los hechos hablen y la Justicia determine, después lo que las conjeturas son sólo eso, conjeturas", agregó.