Moyano le apuntó a Urtubey y lo trató de "cipayo"

“Un gobernador que hoy levanta las banderas del peronismo critica a los dirigentes gremiales y los pasos que se llevan adelante en defensa de los trabajadores. Claramente es una antiperonista que está instalado en la burguesía salteña, un cipayo que sólo conoce a los pobres arrojándoles comida desde un helicóptero, en una provincia con el 26,4% de habitantes que viven en situación de pobreza, y con el 3,8% de indigencia”, indicó en el texto. Urtubey sostuvo: “Un paro, frente a una política económica, no tiene mucha utilidad práctica: no dudo de la legitimidad del paro, pero hasta ahora con ese tipo de medidas no cambia nada”.

Incluso, no sólo desde Camioneros le contestaron. El otro hijo de Moyano, Facundo, también atacó al gobernador salteño. “La verdad es que lo veo más como candidato a vicepresidente de Macri que como opción opositora”, dijo en una entrevista concedida a Infobae, en la que -más allá de cualquier disputa sindicalista- aprovechó para llevar agua hacia su molino massista y blanquear una ofensiva contra el gobernador de Salta, anticipando una fuerte disputa para definir el aspirante a presidente del PJ alternativo.

Tres de los cuatro promotores del autodenominado “peronismo democrático, republicano y federal” ya manifestaron su ambición de llegar a la Casa Rosada: Urtubey, Sergio Massa y Miguel Ángel Pichetto. El cuarto es Juan Schiaretti, quien es posible que busque otro mandato en Córdoba. En ese contexto, el ex novio de Nicole Neumann y Susana Giménez se asomó como punta de lanza del Frente Renovador para posicionar a Massa, exhibiendo las contradicciones ajenas. “Es importante la intención de construir espacios que den el debate político, que intente construir alternativas, pero a mí lo que no me cierra son las posiciones de Urtubey, porque no lo entiendo como dirigente político”, afirmó.