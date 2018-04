Mucha onda: ¿Mina Bonino se destapó con un futbolista?

Una entrevista de Mina Bonino (24) a Melano (25) desató los rumores de romance entre la periodista y el delantero de Estudiantes de La Plata, dado el llamativo intercambio de miradas, risas y guiños. Instalada la versión, la panelista de El club de la mañana dio su propia versión de los hechos.

Súper sonrojada y con una risa pícara, Mina sorprendió: "Yo no voy a confirmar nada, no estoy de novia". Luego, su compañero Pampito le preguntó si "se están conociendo", y ella se sinceró: "Qué se yo… No sé… Ja, ja. No afirmo ni niego, yo no hablo de mi vida privada. Soy una persona pública, pero no me gusta esto".

En confianza, sus compañeros incomodaron un poco a la modelo, que en todo momento lanzó carcajadas por el incipiente romance. "Después de la entrevista nos quedamos hablando. Charlamos, más vale. Hubo buena onda, obvio. No estoy de novia. No hay relación, no hay nada. Estoy sola, estoy soltera. ¿Si salimos a tomar algo? No afirmo ni niego, ja, ja. Es un chico lindo", afirmó.