Muchos nombres y pocos refuerzos en La Boca: sólo Goltz

El ex Huracán es una de las incorporaciones que pidió Guillermo Barros Schelotto, y la dirigencia finalmente le dará el gusto. El club pagará tres millones de dólares por la totalidad del pase del defensor.

Por otro lado, todavía no está claro qué sucederá con Ricardo Centurión. El técnico quiere retenerlo, pero la dirigencia no pagará los seis millones que vale su pase. Además, los dirigentes del club paulista despidieron al entrenador Rogerio Ceni, quien no iba a tenerlo en cuenta. Con el nuevo DT, Centu puede tener chances de jugar en Brasil o de ser cedido por un año más al Xeneize, por lo que se renovaron las esperanzas en La Ribera.

La nota negativa de las últimas horas para Boca fue que se complicó la llegada del volante de Tigres de México Guido Pizarro, otra de las debilidades del Mellizo Barros Schelotto.

Es que el Sevilla, dirigido por el argentino Eduardo Berizzo, estaría interesado en contar con el ex Lanús de 27 años. Todo se resolverá entre hoy y mañana.

Suena Ortigoza

Otro de los rumores que tomó fuerza fue el posible arribo de Néstor Ortigoza, ya desvinculado de San Lorenzo. Ante la caída de Pizarro, la dirigencia xeneize puso la mira sobre el Gordo, quien todavía no tiene club.

De todas maneras, aún resta saber si el jugador estaría dispuesto a escuchar una oferta de Boca, que en las próximas horas formalizaría su interés.