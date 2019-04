Mujer milagrosa: despertó de un coma tras 27 años

“Mi madre estaba sentada conmigo en el asiento trasero. Cuando vio que se acercaba el choque me abrazó para protegerme del golpe. No había teléfonos móviles y no podíamos llamar a una ambulancia para pedir ayuda. La dejaron así durante horas”, recuerda Omar Webair. Abdulla fue trasladada al hospital y se decidió trasladarla a Londres, pero el tratamiento no tuvo éxito y la declararon en estado vegetativo. Volvió a Al Ain, en Emiratos Árabes Unidos, y todo siguió igual: alimentándose a través de un tubo y con los fisioterapeutas manteniéndole el tono muscular con masajes. Pero sin cambios cerebrales. Mientras, los años pasaban, ella crecía en ese estado y su hijo se iba haciendo adulto, sin dejar nunca de visitarla, aunque casi sin esperanzas.

Por proteger a su hijo en un accidente de tránsito, sufrió un fuerte golpe en la cabeza que la dejó inconsciente durante casi tres décadas. Entonces, el niño tenía 4 años.

Pero en abril de 2017 la familia recibió una subvención para un programa integral en el hospital Schön Klinik Bad Aibling de Alemania. Fue trasladada y tratada hasta que en junio de 2018 Abdulla comenzó a moverse. Y unos días después, con Omar durmiendo a su lado, ella lo llamó por su nombre. “Decía mi nombre y yo volaba de alegría. Durante años había soñado con ese momento y mi nombre fue la primera palabra que dijo”, cuenta Omar. En los últimos 10 meses, Abdulla continuó con su evolución, que ahora es plena y la tiene de vuelta en Abu Dhabi junto a su familia, rehabilitándose.

2017 El año en que empezaron a tener esperanzas.

