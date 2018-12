Multan a ATE por quemar cubiertas en el microcentro

Contó que en las multas se detalla que se identifica a personal de la Junta Interna de EPAS identificados con ATE. “Ahora seguirán el proceso en el Juzgado de Faltas y será el juez quien determine el monto pero en estos casos los valores pueden alcanzar hasta los 140 mil pesos”, agregó la funcionaria municipal.

Recordó que este tipo de acciones están prohibidas por ordenanza: “Una quema de cubiertas no solo es una de las cosas más contaminantes, sino que no legitima una protesta gremial. Sabemos que las multas no resuelven el problema ambiental que ya generó esta quema, pero si nos recuerdan que esto está prohibido por una ordenanza que así lo establece”.