Diosdado Cabello confirmó reabrirá la embajada de Venezuela en Estados Unidos

El ministro del Interior y de Justicia venezolano dijo que esta medida les permitirá velar por la seguridad y tranquilidad de Nicolás Maduro y de su esposa.

Diosdado Cabello explicó que la reapertuta de la embajada de Venezuela en Estados Unidos es para proteger al detenido Nicolás Maduro y su esposa.

Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia de Venezuel a , dijo este lunes que hay avances en la reapertura de las Embajadas del país latinoamericano y Estados Unidos.

"Se está avanzando en el reinicio y la apertura de las embajadas de Venezuela en Estados Unidos y Estados Unidos en Venezuela. Eso nos va a permitir tener representación consular para que puedan estar velando por la seguridad y tranquilidad de nuestro presidente Nicolás Maduro y de Cilia en Estados Unidos", señaló en una rueda de prensa del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), transmitida por el canal estatal VTV.

Cabello indicó que en este momento no hay funcionarios diplomáticos de Venezuela en Estados Unidos que puedan asistir al líder chavista y a su esposa, salvo los abogados que, dijo, no son venezolanos. La idea principal -prosiguió el ministro- es poder velar por la "salud y el estado" de Maduro y de Flores, así como seguir avanzando en las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos.

Venezuela: llaman a la unidad y serenidad dentro de la Fuerza Armada

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, llamó este lunes a la "unidad y a la serenidad" dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), más de una semana después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras un ataque militar de Estados Unidos a Caracas.

"En nada ayuda a la paz hoy, la intriga; en nada ayuda a la paz hoy, el sectarismo; y en nada ayuda a la paz, la polarización estéril. ¡Es el momento de la unidad nacional y de la consciencia histórica!", señaló Padrino López en un mensaje publicado en Instagram. Además, dijo que la FANB se compromete a apoyar y acatar el llamado de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a la unidad, "en estos difíciles y estelares momentos que vive" el país.

Donald Trump recibirá a María Corina Machado en la Casa Blanca

Donald Trump. María Corina Machado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este jueves a la líder opositora venezolana María Corina Machado en la Casa Blanca, según confirmó a EFE un funcionario de la Administración estadounidense.

El encuentro tiene lugar después de que el mandatario estadounidense adelantara la semana pasada que planeaba abordar el rol de la ganadora del Premio Nobel de la Paz en el futuro de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y en medio de las actuales negociaciones de Washington con el Gobierno interino en Caracas.