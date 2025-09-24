Un influencer argentino, sospechoso por estafar a un streamer que juntaba plata por su cáncer

El fraude se habría realizado a través de un videojuego que contenía un malware. Ya se habían recibido más de 200 denuncias por robos de este tipo.

Un gran escándalo sacudió al mundo del streaming y videojuegos. Un joven paciente de cáncer perdió más de 32.000USD mientras recaudaba fondos para su tratamiento mientras realizaba un vivo jugando online.

Por este caso, se acusa a un influencer argentino , actualmente radicado en Miami, de estar vinculado al desarrollo de un malware oculto dentro del juego BlockBlasters , que habría vaciado las billeteras digitales de cientos de usuarios, entre ellos este streamer.

El juego verificado terminó robando datos de cientos de usuarios y vaciando billeteras de criptomonedas, dejando visibles las billeteras de más de 260 personas, pero el caso que trascendió fue del joven que lucha contra un sarcoma de grado 4. A través de su cuenta de X, el joven compartió un video reacción del momento en que da cuenta del robo y relató: "Después de esto, me quedé sin más de 32 000 USD de mis honorarios de creador ganados en @pumpdotfun y todo cambió rápidamente. No puedo respirar, no puedo pensar, estoy completamente perdido en lo que va a pasar después, no puedo quitarme la sensación de que es mi culpa que pueda terminar en la calle otra vez o no tener nada que comer en unos días".

After this I was drained for over 32,000$ USD of my creator fees earned on @pumpdotfun and… pic.twitter.com/8YH4njd46E — rastaland.TV (@rastalandTV) September 21, 2025

Un malware en un videojuego, principal causa para concretar este robo al streamer

Según trascendió a través de redes sociales, se trata del juego BlockBlaster, un platformer 2D de acción desarrollado por Genesis Interactive, debutó el 31 de julio de 2025 en Steam con reseñas positivas y se consolidó rápidamente como un juego gratuito relativamente exitoso. Pese a esto, rápidamente un malware que contenía comenzó a atacar a los usuarios que lo descargaban a través de Steam.

Tras el masivo robo, la comunidad de seguridad y criptomonedas identificó al presunto atacante, apuntando a un argentino llamado Valentín, quien residiría en Miami. El pasado 30 de agosto se lanzó un parche identificado como Build 19799326, el cual introdujo en realidad un malware cuidadosamente disfrazado. Valve eliminó el juego de la plataforma poco después, aunque el daño ya estaba hecho.

El investigador ZachXBT estimó que al menos 261 cuentas de Steam fueron comprometidas, con un robo que alcanzaría los 150.000 dólares. VXUnderground elevó la cifra a 478 víctimas confirmadas.

Tras la masiva estafa, la comunidad de criptomonedas y expertos en seguridad informática se movilizó para rastrear al atacante. El licenciado en Sistemas y programador Maximiliano Firtman precisó en su cuenta en la red social X que se reporta que "un argentino viviendo en Miami sería un delincuente que atacaba a pacientes de cáncer para robarles criptomonedas".

Otro que se sumó a la investigación para dar con el argentino que concretó el robo es Santi Siri, reconocido por su trabajo hacker en redes sociales. "Hacker argentino que drenó fondos de billeteras cripto habiendo hecho un malware en forma de videojuego”. Y agregó que "entre las víctimas, hubo un paciente de cáncer que perdió 32 mil dólares para su tratamiento", confirmando que la comunidad lo rastreó y dio con el atacante, quien sería un inmigrante viviendo en Miami.

En cuanto al streamer que juntaba dinero para su tratamiento oncológico, tiene una campaña para recibir donaciones en GoFoundMe, donde ha recaudado hasta el momento el 57% de su objetivo.