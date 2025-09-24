Un agujero gigante se abrió en la calle frente a un hospital: las razones del desastre

El socavón afectó a varios vehículos, interrumpió el tránsito y dejó sin luz ni agua en Bangkok. Videos muestran cómo el pavimento cedió lentamente.

Un agujero gigante se abrió en la calle frente a un hospital en Bangkok: las razones del desastre

Un agujero gigante se abrió este miércoles en una de las calles más importantes de Bangkok , Tailandia . El socavón se generó frente al hospital Vajira, lo que obligó a suspender servicios médicos y evacuar edificios cercanos. Autoridades locales reportaron daños en la infraestructura y en vehículos , pero no informaron sobre heridos ni víctimas.

El hundimiento alcanzó los 50 metros de profundidad y 30 de ancho , e interrumpió el tránsito en pleno distrito de Samsen. El incidente ocurrió por la mañana y afectó a una vía de cuatro carriles muy transitada de la capital de Tailandia.

El gobernador de la ciudad, Chadchart Sittipunt , señaló que el agujero se habría producido a raíz de daños en un túnel ocasionados durante la construcción de una nueva estación de tren subterránea .

La secuencia quedó registrada en distintos videos y se viralizó en las redes sociales. Allí se ve cómo el pavimento se hunde paulatinamente hasta que la superficie cede por completo. También se observa cuando el agujero se agranda, arrastra postes de electricidad y rompe tuberías de agua.

#AHORA | Tailandia: Se abre un enorme cráter en Bangkok, tragando partes de una calle muy transitada.

Ante ese escenario, se decidió cortar de inmediato los servicios de luz y agua corriente en la zona.

Un agujero inmenso frente a un hospital

El agujero se formó frente al hospital Vajira, una de las instituciones médicas más importantes de la capital tailandesa. Si bien su estructura principal no sufrió daños visibles, se ordenó la suspensión de los servicios ambulatorios por los próximos dos días.

Los pacientes internados, en cambio, pudieron permanecer en el edificio y no se vieron afectados, según informaron funcionarios locales.

Megasocavón 'se traga' una carretera llena de coches



MÁS VIDEOShttps://t.co/hH1tIQqOM4 pic.twitter.com/p7mYvnRW48 — RT en Español (@ActualidadRT) September 24, 2025

En cuanto a los edificios cercanos, se dispuso la evacuación preventiva, por caso, de una comisaría ubicada a pocos metros y de edificios administrativos y residenciales próximos al lugar.

El borde del agujero, de hecho, se detuvo justo en la base de la comisaría, y dejó expuesta parte de su estructura subterránea.

El hundimiento provocó caos en el tránsito de Bangkok

El socavón generó un bloqueo completo del tránsito en una de las calles más importantes de Samsen. La avenida quedó inutilizada, lo que obligó a desviar la circulación hacia otras vías alternativas.

Esta situación provocó importantes demoras en la circulación en una de las zonas más transitadas de Bangkok, así como también el despliegue de equipos de seguridad vial y personal de emergencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/chematierra/status/1970753984345371122&partner=&hide_thread=false SE ABRE SOCAVÓN EN BANGKOK TAILANDIA



Un enorme socavón de 50 mts se abrió frente al Hospital Vajira, en Bangkok después de que el suelo colapsara hacia los túneles de la Línea Púrpura (metro en construcción)



No se reportaron heridos, pero el socavón dañó carreteras y… pic.twitter.com/jOSXR9Z1Uz — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) September 24, 2025

En paralelo, instalaron barreras de contención y señalización especial para evitar el acceso al área comprometida mientras continúan los trabajos técnicos.

Qué dijo el gobernador de Bangkok

El gobernador Chadchart indicó a medios locales que un equipo de ingenieros y obreros trabajaban en la zona para reparar el agujero, pero principalmente con el fin de estabilizar el terreno.

La principal preocupación de los funcionarios locales es la frecuencia con la que se registran intensas lluvias en el país asiático, lo que podría provocar que el agujero se expanda o que se generen nuevos colapsos en la zona.

Este miércoles, el perímetro permanecía cerrado al tránsito y con acceso restringido a personal autorizado a llevar a cabo tareas en el área afectada por el hundimiento.