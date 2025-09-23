El presidente de Francia debió caminar por las calles de la ciudad luego de ese contratiempo. El llamado a su colega de Estados Unidos en plena calle.

El insólito incidente de Emmanuel Macron: quedó atrapado en Nueva York por culpa de Donald Trump

Emmanuel Macron protagonizó un insólito incidente en Nueva York luego de su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas . El presidente de Francia quedó atrapado en Manhattan por un operativo de seguridad que custodiaba la llegada de Donald Trump y se vio obligado a caminar durante media hora por las calles de la ciudad.

Imágenes difundidas por distintos medios muestran a Macron después de reconocer oficialmente al Estado de Palestina en la ONU, detenido detrás de un vallado policial luego de que agentes lo retuvieran cuando trataba de llegar al consulado francés.

“Lo siento, presidente, todo está congelado, viene una caravana en estos momentos ”, le dijo un policía que le impidió avanzar al presidente francés, en referencia al traslado del presidente de Estados Unidos.

La policía de Nueva York bloqueó el vehículo de Emmanuel Macron durante el paso de la comitiva del Presidente Donald Trump.



El francés bromeó llamándolo y diciéndole: "Estoy esperando en la calle por tu culpa". Finalmente tuvo que continuar a pie hasta el consulado.

Frente a esa inesperada situación, el mandatario europeo decidió abandonar su vehículo oficial y continuar a pie junto a una decena de colaboradores y miembros de su equipo de seguridad.

Lejos de enojarse por el contratiempo, Macron se sacó fotos con peatones que lo detuvieron e incluso recibió un gesto inesperado cuando un hombre lo besó en la frente.

La llamada de Emmanuel Macron a Donald Trump

Los videos se viralizaron rápidamente en las redes y mostraron también otra situación a todas luces inusual, cuando Macron tomó su teléfono celular y llamó directamente a Trump.

“¿Cómo estás? Te estoy esperando en la calle porque todo está bloqueado por ti”, bromeó el presidente francés en medio de la espera.

Según su entorno, la conversación fue distendida y permitió abordar brevemente temas internacionales, entre ellos la situación en Gaza y contactos con Catar. Luego, trató de llegar a tiempo a una cena con el secretario general de la ONU, António Guterres.

Emmanuel Macron y su discurso en la ONU

Horas antes del inusitado episodio en Nueva York, Macron había declarado que “llegó la hora de poner fin a la guerra en Gaza y de hacer justicia al pueblo palestino”, anunciando así el reconocimiento formal de Palestina como Estado por parte de Francia.

Este martes, en tanto, el mandatario francés consideró que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, "ya no tiene proyecto", debido a que la solución que buscó a través de un enfrentamiento bélico "no funciona".

En esa dirección, Macron indicó que la intervención de Trump puede ser clave para resolver el conflicto, y que ello, incluso, puede beneficiar al estadounidense en la intención que obtener el Premio Nobel de la Paz.

"Veo a un presidente estadounidense que está movilizado, que lo ha vuelto a decir esta mañana, que quiere el Premio Nobel de la Paz. El Premio Nobel de la Paz solo es posible si se pone fin a este conflicto", dijo Macron al canal francés BFMTV.

Macron y las posibles represalias por parte de Israel

Un día después de reconocer a Palestina como Estado, Macron señaló qué postura adoptará Francia si Israel adopta represalias contra su país por aquella manifestación.

Macron ONU Horas antes del inusitado episodio en Nueva York, Macron reconció a Palestina como Estado en la ONU

"Estamos listos, hemos planificado todas las opciones posibles, es decir, que nunca nos quedaremos parados. Defenderemos siempre los intereses de Francia allá donde ella esté presente", señaló en aquella misma entrevista, aunque destacó que su intención tener algún conflicto.

En esa dirección, Macron aclaró que la creación "real" de un Estado palestino solo será posible cuando Israel lo reconozca.