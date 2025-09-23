Pidió que detengan la ejecución del asesino de su madre: "Lo perdono y no quiero que muera"

El crimen se registró en 1997 en Alabama. Un cuarto de siglo después, Will Berry expuso por qué no quiere que se cumpla la condena.

Geoffrey West, asesino de Margaret Berry, fue condenado a muerte por el crimen ocurrido en el condado de Etowah.

Geoffrey West mató a Margaret Berry en un intento de robo registrado en un comercio de Alabama, Estados Unidos , en 1997. El asesino pasó un cuarto de siglo en la cárcel y, este mes, debía afrontar una condena a muerte . Sin embargo, el hijo de la víctima solicitó la detención de la ejecución .

Will Berry, quien quedó sin su madre a los 11 años, sorprendió con el pedido que le realizó a la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, aunque entregó varios argumentos para respaldar su postura.

" Perdono a este hombre y no quiero que muera . No quiero que el estado se vengue de mi madre en mi nombre ni en el de mi familia", explicó Berry, según reprodujeron medios locales.

Margaret Berry tenía 21 años al momento de ser asesinada. Trabajaba en la tienda de una estación de servicio en el condado de Etowaw cuando fue abordada el 28 de marzo de 1997 por West, quien le disparó y la mató para poder concretar el robo.

aLABAMA Will Berry tenía 11 años cuando su madre fue asesinada en un intento de robo en Alabama, Estados Unidos.

A raíz de ello, West fue declarado culpable por el crimen. En el juicio, 10 jurados votaron de manera positiva por su condena a muerte, mientras que otros 2 fueron por la negativa.

La ejecución con gas nitrógeno del acusado, que ahora tiene 51 años, estaba programada para este jueves en el Centro Correccional William C. Holman de Atmore, también en Alabama.

Por qué se opone a la ejecución del asesino

En un artículo publicado en distintos medios de Alabama, Will Berry dejó bien clara su postura con respecto a la condena que recibió el asesino de su madre. “No quiero que el estado de Alabama lo mate. Eso no me devolverá la vida; solo aumentará el dolor que he vivido desde la noche en que le dispararon”, remarcó.

“Las semanas desde que supe que la gobernadora Ivey fijó la fecha de ejecución del Sr. West han sido de las más inquietantes que recuerdo. Mi mayor deseo es reunirme con el Sr. West. Sin embargo, a pocas semanas de su ejecución, no está claro quién tiene el poder para hacerlo ni cómo solicitarlo directamente”, cuestionó el hijo de la víctima.

Además, expuso que no tuvo “voz ni voto en el juicio”, y que esa situación no se revirtió desde entonces. “Nadie de la fiscalía general de Alabama me llamó en abril para decirme que habían solicitado una fecha de ejecución. Nadie de la oficina del gobernador me llamó en julio, cuando la gobernadora Ivey la fijó”, remarcó.

Gobernadora Alabama Estados Unidos La gobernadora de Alabama, Kay Ivey, dijo que estaba obligada a cumplir con la Ley estatal sobre la pena de muerte.

“Si mi esposa no hubiera encontrado un artículo en Facebook, no sé cuándo me habría enterado”, graficó.

Medios estadounidenses indicaron que la gobernadora le respondió una carta, en la que le explicó que estaba obligada a cumplir con la Ley de Alabama, que establece la pena de muerte por el “asesinato más atroz".

“El Estado de Alabama se está haciendo el Dios”

Will Berry se mostró en contra de la condena que le impuso a West el estado de Alabama y lo argumentó desde su lado más espiritual.

Primero citó un tramo de la Biblia que habla sobre el perdón. Luego, añadió: “Mi fe enseña que cada prueba que superamos nos acerca a la salvación. Enseña a someternos a la voluntad de Dios”.

“Creo que, al intentar ejecutar al Sr. West, el estado de Alabama se está haciendo el dios. No quiero que nadie se vengue en mi nombre ni en el de mi madre. Creo que la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional es un castigo justo”, enfatizó aquel mismo texto.

Y completó: “Creo que esta historia tiene un final donde el Sr. West y yo encontramos consuelo el uno en el otro y en el poder sanador del perdón”.

“La persona que más quería en este mundo”

Will Berry recordó a su madre como “la persona que más quería en el mundo” y aseguró que “su ausencia y la forma insensata en la que murió” hizo más oscura su vida.

Pese a ello, el hombre dijo que perdona al asesino de Margaret. Incluso deslizó por qué pretendía mantener un encuentro con él. “Quiero hacerle preguntas, tanto sobre lo que pasó esa noche como sobre quién es él como hombre”, señaló.

“Incluso en lo que podrían ser sus últimas semanas de vida, está dispuesto a pasar tiempo conmigo y a afrontar el daño que causó. Creo que eso habla bien de él, a pesar del error fatal que cometió la noche que mató a mi madre. Sé que ella lo perdona y que querría que me sentara con él”, completó.