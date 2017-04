“Cuando terminó la película, mi hermano me dijo, ‘Euge, me tenés que avisar’. Quedás descompuesto después de ver la película porque es muy fuerte. Yo tuve una escena muy fuerte y mi hermano quedó descompuesto y angustiado. Claro, soy la hermanita más chica y mujer. Me dijo, ‘vos me tenés que avisar’... pero me lo dijo serio”, reveló en diálogo con la Negra Vernaci en su ciclo radial La Negra Pop, por FM Pop.

Sincera: La actriz confesó que la escena le dio miedo, además de quedar expuesta.

Miedo

Días atrás, sobre ese momento crucial de la película, la China confesó que la escena donde es ultrajada le dio pánico.

“Tengo que reconocer que me daba miedo filmar la escena de la violación, me parecía muy fuerte psicológicamente hablando y me sentía muy expuesta”, contó.

“Al principio me daba vergüenza, me agarró como un pudor, pero Gabriel me ayudó con algo que dijo que es verdad: en ese momento lo erótico no está, no se va a poner la atención en el desnudo porque el espectador se va a horrorizar y no va a querer verla. Pensar en lo horrible de ese momento me ayudó mucho a poder filmarla sin pudor”, agregó en diálogo con La Nación.

Sobre la recepción del público después de ver la cinta, la protagonista consideró que los espectadores “no van a salir de la misma manera que entraron al cine”. “En general, todo lo que les pasa a estos tres hermanos -al personaje de Ángela Torres, al de Nicolás Francella y al de ella- es fuerte y creo que va a remover muchísimo. Y ojalá, por qué no, ayude a mucha gente a denunciar, a animarse a hablar”, concluyó.