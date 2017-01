Nación aprobó el proyecto de elevación de la Ruta 22 en Challacó

Aún no hay fecha para el inicio de la obra que fue prometida para este año.

Desde Vialidad Nacional se informó que la obra para mejorar el tránsito sobre la Ruta Nacional 22 fue aprobada en Buenos Aires, pero todavía no hay fecha para su inicio.

El secretario de Planificación, Osvaldo Gimenez, explicó que en Buenos Aires se habría aprobado el proyecto y que está presupuestado, pero mantiene sus dudas. “Con la gestión se avanza y no se avanza porque en charlas si, nos dijeron que a partir de marzo comenzaban los trabajos pero no vimos nada firmado, es todo de charlas, le prometieron al gobernador (Omar Gutiérrez) no a nosotros sino a él, que iban a comenzar este año”, dijo el funcionario.

La obra consiste en levantar varios metros hacia arriba el tramo de tres kilómetros que se inunda, lo que casi provoca una tragedia durante la última tormenta. “Esta es una gestión que venimos llevando hace muchos años, en 2016 también la hicimos pero cambió la gente de Vialidad, la burocracia hace que todo sea más lento, ahora si se autorizó aparentemente en Buenos Aires este proyecto de levantar la ruta en ese tramo de tres kilómetros, eso está presupuestado así aparentemente se va a realizar y se va a acomodar la ruta porque está muy deformada en principio sería eso”, dijo Gimenez.