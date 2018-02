“Ni mi abuela me saludó”, dijo la sobrina de la primera dama en una de sus picantes declaraciones a través de la red social.

"Impresionante la desilusión que siento. No haber recibido ni UN llamado de cumple de ningún miembro de mi familia Awada me entristece y duele", escribió y agregó “¿Qué fue lo que tanto hice? Más después de lo que me pasó HORRIBLE . Si yo hablara...triste”.

Embed Impresionante la desilusión que siento . No haber recibido ni UN llamado de cumple de ningún miembro de mi familia Awada me entristece y duele . Que fue lo que tanto hice ? Más después de lo que me pasó. HORRIBLE . Si yo hablara...triste — Nai awada (@Naiawada9) 12 de febrero de 2018

No contenta con las polémicas declaraciones que siempre levantan revuelo debido a la vinculación directa con la pareja del presidente, la también bailarina continuó contando que se encontraba muy enojada y amenazó con cambiarse el apellido aunque no lo hacía por su padre. “¿Qué les pasa? ¿No les gusta mi sexualidad no les gusta quién soy? ¿Y si yo hablara de Uds?, amenazó la joven.

Embed Lo enojada que estoy posta con lo que los cuidé. Me voy a cambiar el apellido. No lo hago solo por mi viejo . Q les pasa? No les gusta mi sexualidad no les gusta quien soy? Y si yo hablara de Uds? Uy uy #losawada muy triste la ✖️ absoluta . FIN ni mi abuela me llamo!!! — Nai awada (@Naiawada9) 12 de febrero de 2018

Después de las declaraciones en la red social del pajarito, la actriz salió a hablar en el programa Involucrados de su enojo y aclaró que no es un tema con el que desee hacer prensa “porque es un tema re delicado”. A pesar de comenzar en son de paz, la hija del reconocido actor lanzó otra polémica frase: "Dudo que el resto de la familia esté educada como mi papá".

Además, la actriz declaró que ella había dejado de lado las diferencias políticas que la ponían en la vereda contraria a la de su tía Juliana Awada pensando que esto pondría fin a su desencuentro pero que no sucedió. Por esa razón la joven afirmó: "Claramente no les gusta quién soy y me lo hacen notar"