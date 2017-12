Navidad con Mamá Noel

Vicky Xipolitakis mostró su costado más sensible y se disfrazó de “Mamá Noel” para sorprender a muchos chicos internados en el Hospital de Niños. Con una bolsa llena de juguetes, la Griega fue habitación por habitación entregando regalos a los niños, quienes le agradecieron con una gran sonrisa y abrazos. A través de Instagram, Vicky mostró las fotos de su acción solidaria. “Hermosas las doctoras del #HospitalDeNiñosGutierrez. La vida me dio mucho, esta vez me toca a mí. #MamáNoelNuncaLeFallaANadie!!! #FelizNavidad”, escribió junto al álbum en el que se muestra vestida de Papá Noel.