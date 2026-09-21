FIGUEROA RICARDO (Q.E.P.D.)

CALF participa con dolor el deceso de VALENZUELA FIGUEROA PAULINA, acaecido en Neuquén a la edad de 98 años, y comunica que sus restos serán velados en la IGLESIA METODISTA PETECOSTAL ubicada en calle Chocón 1571 y serán inhumados el día 13 de septiembre del 2026, a las 10 hs. en el Cementerio Central - Neuquén.