FIGUEROA RICARDO (Q.E.P.D.)
CALF, participa con dolor el deceso de FIGUEROA RICARDO acaecido en Neuquén a la edad de 82 años y comunica que sus restos fueron velados en sala F de calle GODOY 522 y fueron inhumados el día 21 de septiembre del 2026, a las 16 hs. En el cementerio PROGRESO- Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.
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VALENZUELA FIGUEROA (Q.E.P.D.)
CALF participa con dolor el deceso de VALENZUELA FIGUEROA PAULINA, acaecido en Neuquén a la edad de 98 años, y comunica que sus restos serán velados en la IGLESIA METODISTA PETECOSTAL ubicada en calle Chocón 1571 y serán inhumados el día 13 de septiembre del 2026, a las 10 hs. en el Cementerio Central - Neuquén.
Alfredo Gustavo Widmann (Q.E.P.D.)
Falleció en Cipolletti el 11/09/2026 a los 78 años de edad. Asociación Mutualista Ocaso participa del fallecimiento acompañando a su familia en tan doloroso momento. Sus restos velados en sala B de calle Tte. Ibáñez 840, siendo inhumados el 13/09 a las 10:30 h en el cementerio central de Neuquén Capital. Servicio y traslado Asociación Mutualista Ocaso.