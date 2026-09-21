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La Mañana Sepelios

FIGUEROA RICARDO (Q.E.P.D.)

CALF, participa con dolor el deceso de FIGUEROA RICARDO acaecido en Neuquén a la edad de 82 años y comunica que sus restos fueron velados en sala F de calle GODOY 522 y fueron inhumados el día 21 de septiembre del 2026, a las 16 hs. En el cementerio PROGRESO- Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

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