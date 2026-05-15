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SCHERGER DOMINGO IGNACIO (Q.E.P.D.)

Falleció en Neuquén el día 14 de Mayo a la edad de 75 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, seran inhumados a las 17 en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

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Falleció en Loncopué el 14/05/2026, a los 76 años. Su esposo: José Calixto; sus hijos: ELSA, RAMON, INÉS, FABIAN, FABIANA, MIGUEL Y AVELINA; hijos políticos; nietos; bisnietos y demás familiares participan su deceso y comunican que sus restos velados en sala velatoria de calle Cacique Purran s/nº, fueron inhumados ayer a las 18 en la necrópolis de dicha ciudad. Serv.: GRUPO DINIELLO. ZAPALA. Dejar condolencias en: condolencias.grupodiniello.com.ar/memorial/ana-ida-erice-dealmendra

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