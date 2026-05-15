SCHERGER DOMINGO IGNACIO (Q.E.P.D.)

Falleció en Cipolletti el 12/05/2026 a los 77 años de edad. Asociación Mutualista Ocaso participa el fallecimiento de su asociado acompañando a su familia en tan doloroso momento y comunica que sus restos fueron velados el 13/05 en sala A de calle Tte. Ibáñez 840 e inhumados a las 17 en el cementerio municipal de Cipolletti. Servicio y traslado Asociación Mutualista Ocaso.