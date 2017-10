Netflix afirma que cada vez hay más "supermaratoneros"

De acuerdo a un estudio difundido en las últimas horas por el área de comunicación del líder de streaming de series, ya son 8.400.000 de los poco más de 100 millones de miembros de Netflix que en todo el mundo eligieron consumir “de una sentada” y tan pronto se estrena al menos una de las series que pueden hallarse en su catálogo.

El dato cobra mayor dimensión si se tiene en cuenta que el promedio de “supermaratoneros” creció más de 20 veces desde los cerca de 200.000 existentes en 2013, momento del aumento exponencial de la popularidad del sitio en particular gracias a “House of Cards” y “Orange is the New Black”, hasta el pico de más de 5 millones el mes pasado.

Justamente, la compañía estadounidense se vanagloria de la influencia que ha tenido desde el estreno de “House…” y “Orange…” en cómo “ha cambiado la forma en la que el mundo disfruta las historias”, ya que Netflix fue la primera en captar la tendencia existente en el consumo de DVDs y contenidos pirateados de series y comenzó a ofrecer en el día del estreno la temporada completa de sus ficciones originales.

“Existe una satisfacción única al ser el primero en terminar una historia; ya sea la página final de un libro o los últimos momentos climáticos de tu serie favorita”, dice en el comunicado Brian Wright, vicepresidente de Series Originales de Netflix, y agrega que la plataforma “permite ver el contenido de una forma que antes era imposible, y es increíble ver cómo un programa los engancha y despierta su pasión por verlo”.

El estudio incluso da a conocer los récords de verdaderos “campeones” del “binge-watching” (término en inglés que acá se traduce como "maratón de series"), como cinco usuarios de la plataforma en Estados Unidos que han visto completa cada una de las cinco temporadas del drama político protagonizado por Kevin Spacey en el día de su estreno o el espectador de Francia que ya ha “maratoneado” 30 series diferentes en lo que va de 2017.

Si bien las comedias de media hora de extensión por episodio como “Santa Clarita Diet”, “GLOW”, “Master of None” o “The Ranch” son más fáciles de consumir en tan poco tiempo, el top 20 de series más “devoradas” también incluye numerosas ficciones de una hora.

Tal es el caso de Argentina, donde la más consumida al estilo “supermaratón” es la serie de superhéroes “Marvel´s The Defenders”, quizás debido a que el grueso de su público está conformado probablemente por adolescentes y jóvenes con menos responsabilidades y más tiempo disponible entre sus manos.

Sin embargo, y si bien nuestro país no escapa al incesante crecimiento del consumo de series, Argentina no figura entre los primeros 20 países más adeptos a la modalidad.

El podio de ese ránking está ocupado por Canadá, Estados Unidos y Dinamarca, en tanto que es Brasil, en el décimo puesto, el primer sudamericano de la lista.

