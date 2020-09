Neuquén comenzó a aplicar el tratamiento con suero equino

Agrega que cada paciente o familiar del mismo "deberá dar el consentimiento para la transfusión suero equino".

El suero mostró, en pruebas in vitro, la capacidad de frenar el crecimiento del virus. Esto se logró en base a los anticuerpos que generan los caballos luego de que les inyectaran el virus SARS-CoV-2.

Se le inocula al caballo a lo largo de 15 días, esa sangre se centrifuga, se saca el plasma, que aparentemente tiene 50 veces más de anticuerpos que el plasma humano. Ese suero se pasa el primer día y a las 48 horas a pacientes moderados a severos, no a los que están con respirador. Se hace un seguimiento a lo largo de 28 días donde observaremos los eventos adversos, si el paciente mejoró y los síntomas que presente.

Gutiérrez enfatizó que aún "hay algo que no se termina de cerrar" en cuantos a los contagios del covid-19. Y sostuvo que "no es lo mismo contagiarse o no por las secuelas que estamos observando que quedan en los pacientes recuperados". El gobernador insistió en que los ciudadanos "extrememos los cuidados para no contagiarnos".

Recordó que hoy "el 90 por ciento de la población neuquina está viviendo en localidades donde llegó el coronavirus. Por lo que tomamos medidas para proteger la salud", indicó Gutiérrez.