Arrancan los preparativos de seguridad para la Fiesta de la Confluencia 2026: ¿Qué es la burbuja táctica?

La tecnología es un gran aliado de la seguridad y así lo demuestran las estrategias desplegadas. La Fiesta comienza el próximo 5 de febrero.

Falta muy poco para vivir una nueva edición de la Fiesta de la Confluencia y la Provincia no escatima en estrategias para asegurar que las noches sean de disfrute para todos sus asistentes. Qué preparativos se llevan adelante y qué novedad habrá este año.

Daniel Domene, director provincial de Tecnologías Aplicadas a la Seguridad, dialogó con LU5 y dio un pantallazo de las estrategias en torno a la seguridad de la Fiesta que se preparan este año y que incluyen algunas medidas que se repiten de años anteriores, pero también algunas novedades.

El funcionario indicó que las reuniones de planificación comenzaron la semana pasada y que se continúan llevando adelante para que no se escape ningún detalle.

Por un lado, indicó que el año pasado, se puso en marcha una importante infraestructura en colocación de cámaras de vigilancia adicionales a los domos ya permanentes, que tras la finalización de la edición 2024 de la Fiesta, se quitaron. "Este año las volvemos a instalar y vamos a agregar más; vamos a tener aproximadamente 50 cámaras dentro de toda la isla", detalló Domene.

Cámaras

A esto, informó, se suma el monitoreo que aportan unas 110 cámaras alrededor del perímetro de la Isla (desde calle Pampa hasta Tronador y desde Chocón hasta la Isla 132).

Todas ellas serán monitoreadas desde el Centro de Monitoreo Neuquén, con 43 personas operando y analizando cada registro en tiempo real. Pero también se vigilarán las imágenes desde un camión policial que va a estar instalado cerca del Centro de Convenciones Domuyo, donde habrá más personal.

"Las cámaras van con fibra óptica, emiten imágenes en 4K y con visión nocturna", confió el funcionario.

La novedad de este año: burbuja táctica

La novedad en materia de tecnología de seguridad es la implementación de una burbuja táctica. Domene puso el ejemplo de las operadoras de telefonía móvil, que operan en el país dentro de una determinada banda, una frecuencia que les es asignada. "Nosotros sabíamos que el ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones) iba a licitar una banda nueva exclusiva para seguridad y ahí fue cuando nos empezamos a mover", relató.

En resumen, se consiguió una nueva frecuencia en la que solo operará el camión, para manejar y transmitir imágenes 4K desde los drones que estarán sobrevolando la Fiesta y de las bodycams que van a llevar algunos de los efectivos de la Policía afectados al predio.

fiesta confluencia 2025 dia 2 viernes - policia seguridad.JPG María Isabel Sánchez

"Se le dice burbuja porque las celdas de los celulares que usamos todos empiezan a no funcionar, no hay buena conexión porque se satura. Esto nos va a permitir tener una frecuencia propia que no interfiera con las demás y que además va a estar encriptada", explicó Domene.

De igual manera, esa frecuencia podrá ser utilizada a futuro en otros operativos desde cualquier lugar donde no haya señal para transmitir en vivo.

Los trabajos de diagramación del operativo de seguridad seguirán en pie las próximas semanas, así como también las pruebas de cada dinámica.