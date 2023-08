Camuzzi descartó que haya pérdidas de gas en el IFD 6

La empresa Camuzzi certificó que no existen pérdidas de gas en el edificio del IFD 6, en barrio Santa Genoveva , donde se suspendieron las clases luego de que al menos 6 alumnos se sintieron descompuestos y motivó la intervención del personal médico del SIEN.

"Hay niños intoxicados, varios estudiantes me dijeron que les dolían la cabeza. Yo soy maestra especial de plástica, pero la maestra que está con ellos me dice que también tenían dolores los días anteriores", contó más temprano una docente en LU5. Agregó que "nos sentimos inseguros en la escuela", y puntualizó que "no queremos ser otra Aguada San Roque", en referencia a la trágica explosión en una escuela en la que murieron tres personas.