Cómo será el operativo de limpieza en la Fiesta de la Confluencia 2026

Con cuadrillas especiales, separación de residuos y un fuerte trabajo nocturno, el Municipio busca que la fiesta conviva con el cuidado del entorno.

La limpieza en la Fiesta de la Confluencia es una de las clave de la organización

Mientras miles de personas disfrutan cada noche de la Fiesta de la Confluencia 2026 en la Isla 132, hay un operativo silencioso que comienza semanas antes y se extiende varios días después de que baja el último telón. Se trata del trabajo que encabeza el área de Limpieza Urbana del municipio de Neuquén.

“Nosotros arrancamos a trabajar fuerte entre 15 y 20 días antes de que empiece la fiesta, acondicionando toda la isla para que ese primer fin de semana esté impecable”, explicó Cristian Haspert , subsecretario de Limpieza Urbana y presidente del Comité de Urbanismo y Ciudad Sustentable de la Municipalidad. Pero el esfuerzo no termina cuando se apagan las luces del escenario mayor: “Después de que termina la fiesta, nos quedamos unos diez días más, hasta que se completa todo el desarme”.

Durante las noches de espectáculo, la tarea se intensifica. El turno nocturno es el más exigente: los trabajadores suelen retirarse del predio alrededor de las 4 de la madrugada para retomar la actividad apenas dos o tres horas después. “Nos vamos a las cuatro y a las seis y media o siete ya estamos de vuelta trabajando”, relató Haspert.

Fiesta de la Confluencia 2025 Limpieza Urbana María Isabel Sánchez

Uno de los principales desafíos es el residuo liviano, que se genera en grandes cantidades y puede terminar fácilmente en el río si hay viento. Servilletas, conos de cartón, vasos descartables y botellas plásticas obligan a una limpieza constante. “Un vaso tirado en el piso te hace trabajar muchísimo”, reconoció.

Para enfrentar esa situación, desde hace algunos años el municipio incorporó una cuadrilla especial de unas 70 personas que recorren el predio cada 20 minutos, desde el arco de ingreso hasta el escenario mayor. Con bolsas en mano, se acercan al público para retirar residuos directamente del lugar donde están ubicados. “Cuando avanza la noche, la gente ya no se mueve de su lugar y el residuo pasa a segundo plano. Entonces vamos hasta el vecino, le ofrecemos una bolsa y cuando volvés, la traés llena. La gente lo agradece mucho”, aseguró en declaraciones a LU5.

fiesta confluencia 2023 limpieza urbana María Isabel Sanchez

Según Haspert, el comportamiento del público mejoró con el paso de las ediciones. “Año a año viene mejorando mucho. También ayuda que la fiesta esté cada vez mejor equipada, con más dispositivos para que el vecino tenga opciones”, sostuvo. En ese sentido, destacó la influencia del perfil del público y hasta de los artistas: “Cuando estuvo Abel Pintos, por ejemplo, su público se comporta muy bien con el ambiente”.

Este año, el operativo incluye alrededor de 120 contenedores plásticos distribuidos en toda la isla, además de unos 50 o 60 canastos fijos amurados al suelo, especialmente en la zona gastronómica. A eso se suman cajuelas de gran capacidad para los carros de comida, camiones de recolección ubicados en puntos estratégicos y un sistema de separación de residuos secos, como botellas y cartón, que luego se trasladan a la planta de clasificación.

El impacto de la fiesta también se siente en los barrios cercanos. Durante los días del evento, la recolección nocturna se suspende en sectores como Confluencia, Belgrano, Villa María y parte del barrio Nuevo, y se traslada al turno mañana. Además, se despliegan operativos de limpieza en calles clave como Río Negro, Linares, Olascoaga y Chocón, corredores por donde circula la mayor cantidad de público.

Cristian Haspert operativo limpieza fiesta de la confluencia.jpg

Más allá de la limpieza diaria, Limpieza Urbana también dice presente con un stand dentro del predio, donde se exhiben camiones y máquinas y se promueve el cuidado ambiental. “Es una oportunidad para que muchos chicos -y también grandes- conozcan el trabajo que hacemos y se lleven un mensaje sobre la importancia de cuidar el ambiente”, concluyó Haspert.

Operativo Puerta a puerta

Más allá del despliegue especial que implica la Fiesta de la Confluencia, el área de Limpieza Urbana sostiene durante todo el año el operativo de recolección puerta a puerta de residuos voluminosos, una política que ya lleva 11 años en marcha y que muestra resultados concretos. “El 5 de enero comenzó el cronograma anual y el balance es muy positivo. Las toneladas que se recolectan por día han bajado muchísimo”, destacó Cristian Haspert.

El funcionario explicó que esa reducción es un indicador directo del compromiso de los vecinos. “Si el vecino no dispone el residuo voluminoso en la vereda cuando corresponde, el operativo sería un fracaso y ni siquiera sería necesario. Pero pasa todo lo contrario: funciona porque hay una respuesta muy buena”, señaló.

Predio Fiesta de la Confluencia, Limpieza

Actualmente, el trabajo avanza en el Loteo Social de Gran Neuquén Norte, tras haber pasado por Toma Norte, mientras que en paralelo también se desarrolla el puerta a puerta en el este de la ciudad. “Son dos operativos simultáneos: uno en el oeste, desde calle Catriel hacia Plottier, y otro hacia el este, desde Catriel hasta Cipolletti”, detalló Haspert.

A eso se suma el operativo en el barrio La Sirena, el primero del año 2026. “Llevamos cuatro días y estamos muy sorprendidos. La nueva comisión vecinal hizo un gran trabajo junto con nuestros inspectores, notificando casa por casa. La respuesta del vecino en la calle es muy llamativa por la cantidad de residuos que se dispusieron”, valoró.

Entre los residuos más frecuentes, la llamada “línea blanca” encabeza el ranking. Heladeras, cocinas y lavarropas aparecen una y otra vez. “Antes duraban 15 o 20 años, hoy tienen una vida útil muy corta. Eso se nota mucho en el volumen que levantamos”, explicó. El problema se agrava cuando estos objetos terminan en canales de desagüe o en la meseta, generando tapones que complican el escurrimiento del agua durante las tormentas.

En ese contexto, Haspert remarcó la importancia de modificar conductas y destacó el respaldo de nuevas herramientas legales. Desde junio de 2025 rige una ordenanza que permite multar de oficio a quienes arrojen residuos en lugares prohibidos. “Hoy con una foto o un video que nos acerca el vecino podemos sancionar. La denuncia vecinal creció muchísimo”, concluyó.