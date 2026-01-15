Desalojaron, casi a medianoche, a una mujer que vivía en una plaza de Plottier

Fue en el barrio Svelitza donde la mujer, de unos 45 años vivía en carpa y recibía visitas que usaban los paredones de baños. Los vecinos habían pedido la intervención de la justicia.

Desde octubre del año pasado, los vecinos del barrio Svelitza de Plottier convivían con una situación que se volvió insostenible. Una mujer de aproximadamente 45 años se había instalado a vivir en una carpa en la plaza ubicada entre las calles Chocón y Piedra del Águila, a apenas ocho cuadras del edificio municipal.

Tres meses después, casi en la medianoche de este miércoles, la justicia intervino y desalojó a la mujer que fuera denunciada por sus propios vecinos.

La mujer vivía hasta hace algunas horas en la plaza, sin baño, en la que recibía visitas. "Todos usan la plaza como baño. Están los chicos jugando y ellos se bajan los pantalones para hacer sus necesidades", denunciaron.

La postal de la plaza distaba de ser la de un espacio recreativo. En un sector, junto a un paredón lindante con viviendas particulares, permanecía la carpa donde vivía la mujer. A su alrededor, el pasto seco, restos de basura y un fuerte olor que hacía imposible incluso abrir las ventanas de las casas cercanas. La imagen contrastaba con el esfuerzo que realiza la propia comunidad para recuperar el lugar.

“Desde el 29 de octubre del año pasado tenemos a esta persona viviendo en la plaza”, explicó a LM Neuquén Ítalo Cerda, presidente de la comisión vecinal del barrio Svelitza. “Desde ese momento venimos trabajando con Acción Social del municipio, que se acercó, le ofreció un lugar donde quedarse, un refugio e incluso ayuda económica, pero ella se niega a irse y a recibir cualquier tipo de asistencia”, detalló.

Según relató Cerda, la situación se agravó en las últimas semanas, pero especialmente en los últimos días. “Ayer se tornó realmente desagradable. No es solo ella: comenzaron a venir otros hombres, personas que no conocemos, que se instalan en la plaza, toman alcohol y usan los paredones de las casas como baño. Hay vecinos que no pueden ni abrir las ventanas por el olor”, señaló.

Olor insoportable

Uno de los episodios que terminó de colmar la paciencia del barrio ocurrió el martes, cuando, de acuerdo al testimonio del referente vecinal, se produjo una discusión entre la mujer que vive en la carpa y una vecina embarazada que reside en una de las casas lindantes. “Es una vecina que la pasa muy mal, está esperando un bebé y no puede vivir así. Ayer hubo una discusión muy fuerte y ahí ya nos dimos cuenta de que esto se fue de las manos”, sostuvo.

La preocupación no era solo por los adultos. En el barrio Svelitza, la plaza es un punto de encuentro central para los chicos. Sin embargo, muchas familias optaron por dejar de llevar a sus hijos. “Los vecinos ya no mandan a los chicos a jugar. Hay nenas, nenes, y de repente aparece gente que se baja los pantalones, que orina en un espacio público donde hay chicos jugando. Es muy incómodo y muy grave”, remarcó Cerda.

El deterioro del espacio ocurría mientras la comisión vecinal y los propios vecinos impulsan mejoras. “Nosotros estamos remodelando la plaza con nuestros propios recursos. Compramos una bomba de agua, pusimos una reja para protegerla porque nos la robaron, estamos pintando los juegos. Los chicos quieren venir a jugar y se encuentran con esta situación”, lamentó el presidente de la comisión.

El referente barrial indicó que la Policía de la Comisaría 46 intervino en reiteradas oportunidades. “La Policía vino muchas veces. Ellos mismos nos dijeron que están cansados de llamarle la atención, pero que no pueden hacer más sin una orden judicial. Necesitan una orden de un juez para avanzar con un desalojo”, explicó.

Vecinos de Plottier hartos con una mujer que vive en una plaza, recibe visitas y usan los paredones de baño Los vecinos pintaron los juegos y quieren que sus hijos puedan usarlos.

“Hoy mismo vamos a volver a llamar al municipio y a insistir para que intervengan o hagan intervenir a la Justicia. Nos dijeron que tenía que venir el municipio para que se pueda resolver la situación”, agregó horas antes de que se efectuara el desalojo.

Los vecinos aseguraron que no se trata de una persecución, sino de un reclamo desesperado para recuperar un espacio público. “Nosotros entendemos que es una persona en situación vulnerable, pero hace meses que se le ofrece ayuda y no la acepta. Es una persona agresiva, no sabemos en qué anda, si tiene problemas de adicciones, y eso genera miedo”, expresó Cerda.

Además, indicó que la mujer tiene familiares en la zona. “Tiene familiares frente a la EPET 19, es de Plottier, pero nadie se hace cargo. No sabemos dónde se baña, no tiene condiciones de higiene y hace sus necesidades en la plaza. Eso es un riesgo sanitario”, advirtió.

La tensión fue creciendo al punto de que, en las últimas horas, no solo la comisión vecinal realizó presentaciones. “Ayer los vecinos salieron a denunciar. Cada vecino fue a hacer su denuncia a la comisaría, no fue solo la comisión. Esto ya rebasó todo límite”, subrayó.

Entre los hechos denunciados también figuran robos en el sector, como el de la bomba de agua de la plaza, y también dijeron que esta mujer fue atrapada con celulares que habían sido robados en un club. “No sabemos con qué intenciones viene esta gente. Aparecen hombres que no son del barrio, se juntan, toman alcohol. Eso no es seguro para nadie, menos para los chicos”, sostuvo.

Desde octubre hasta ahora, el barrio Svelitza intentó agotar todas las instancias institucionales. Acción Social, Policía y municipio intervinieron en distintos momentos, pero la situación persiste. “Ella está cegada, no quiere abandonar el lugar. Por eso pedimos la intervención de un juez. Necesitamos una solución urgente”, concluyó Cerda.

Finalmente, horas más tarde, la mujer fue notificada de la orden de desalojo emitida por la justicia y se tuvo que ir de la plaza del barrio Svelitza de la vecina ciudad.