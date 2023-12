Cómo zafar esta Navidad con un buen vino

En tiempos de ajustarse el cinturón por la inflación incesante, en la mesa familiar no puede faltar una botella de buena calidad.

Una llamada de último minuto: la tía se peleó a muerte con la cuñada por el DNU y cambia de sede para la Nochebuena. No viene sola. Cae con el marido y el hijo, el primero un bebedor de querosén y el segundo un pospúber del que no sabés ni el gusto musical, ni el equipo por el que hincha y tampoco sabés si habla español. Nada, hay que resolver un los lugares y regalos de último momento.

Esta escena inventada tendrá lugar en muchas casas de Argentina esta Nochebuena. No sólo porque el ambiente está picante, sino y sobre todo porque venimos de varios años de grieta que no sutura con el pegamento de la realidad cotidiana. Esta noche, cualquiera que conozca a su familia en detalle, sabe que tiene que tomar algunas precauciones: no hablar de ciertos asuntos familiares en la cena, evitar opiniones definitivas sobre temas muy opinables de la política y poner paños fríos a cualquier diferencia posible con tal de tener una buena noche en Nochebuena. También es importante tener algunos regalos de último momento.