Compras más rápidas por Mercado Libre: llegan a Neuquén toneladas de mercadería en vuelos de Aerolíneas Argentinas

La empresa inauguró vuelos de carga que llegaron al aeropuerto de Neuquén durante toda la semana. Se trata de una prueba piloto.

Las compras on line no paran de incrementarse en el país y Neuquén no es la excepción. Más ahora, que la empresa nacional Aerolíneas Argentinas firmó un convenio con Mercado Libre por el que llegará una vez por día un avión de carga con toneladas de mercadería comprada por esta vía.

Este viernes a las 7 el aeropuerto de Neuquén recibió el carguero de Aerolíneas Argentinas con compras virtuales realizadas por cientos de neuquinos y otros vecinos de la región. Se trata de una prueba piloto que lanzó la firma nacional y que, si en los primeros tres meses funciona como esperan, podrían repetirse en otras ciudades del interior del país.

Estos vuelos de carga son una novedad en Neuquén y van a agilizar mucho la entrega de los productos comprados por Mercado Libre . El plan contempla un vuelo carguero diario de lunes a viernes, con operaciones a cargo de un avión de Aerolíneas Argentinas en convenio con Mirgor.

Según confirmó el portal de noticias dedicado a la aviación Hangar X, esta modalidad permitirá alcanzar plazos de entrega de 24 a 48 horas, beneficiando tanto a usuarios como a vendedores y PyMEs locales.

Con esta iniciativa se busca sumar eficiencia en la red de distribución y fortalecer el crecimiento del comercio electrónico en regiones alejadas de los centros urbanos.

Neuquén y Trelew, las primeras

El aeropuerto de Neuquén fue escenario del primer vuelo de esta prueba piloto. El avión carguero que llegó este viernes fue el tercero en aterrizar en Neuquén con toneladas de mercadería vendida a través de la página de e-commerce de Argentina.

A esta prueba se le sumó también el aeropuerto de Trelew, como segundo lugar receptor de compras y centro neurálgico para varias otras ciudades de la Patagonia.

Además de reforzar la logística aérea, esta operación se alinea con el desarrollo de sectores productivos clave en la región, como Vaca Muerta, generando un impacto positivo en la competitividad local.

La experiencia se extenderá por tres meses, tiempo en el que se evaluarán los desafíos y beneficios de este esquema de vuelos de carga. En caso de resultados positivos, el proyecto podría replicarse en más aeropuertos del interior, abriendo nuevas rutas para la distribución de las compras on line.

Cambios en Mercado Libre

Desde julio pasado, Mercado Libre sorprendió con un anuncio que afectó a los usuarios de todo el país. La medida comenzó a regir desde el 8 de julio de 2025. Se trata de una modificación en la estructura de cargos para operaciones comerciales en Argentina, estableciendo diferencias según la carga impositiva provincial.

La empresa aclaró que la decisión tiene como objetivo transparentar el impacto del impuesto a los Ingresos Brutos, cuya alícuota varía de manera significativa entre las distintas provincias.

Hasta ese momento, Mercado Libre y Mercado Pago tenían los mismos cargos para todos los clientes de Argentina, independientemente de la localidad donde viviera. Pero advirtieron que ante las crecientes diferencias en las alícuotas del impuesto a los Ingresos Brutos entre las provincias, comenzarán a establecer cargos diferenciados.

El ajuste de los cargos afectó tanto a vendedores como a cobradores que utilizan estas plataformas. Las primeras cinco provincias que experimentaron una reducción en los cargos por vender a través de Mercado Libre y Mercado Pago fueron Corrientes, Río Negro, Santa Cruz, Formosa y Santiago del Estero, donde las alícuotas del impuesto a los Ingresos Brutos son inferiores al promedio nacional.

En cambio, los cargos aumentaron para los usuarios radicados en Córdoba, Santa Fe y Jujuy, donde las alícuotas de Ingresos Brutos son más elevadas que en otras zonas del país.