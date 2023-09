Creó un videojuego para viajar en el tiempo y charlar con San Martín

La frase “los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla” se escucha una y otra ve de parte de los fervientes defensores de los investigadores y divulgadores de los procesos históricos, que determinaron nuestro destino como país.

Dentro de las páginas más apasionantes de nuestra historia, surge de manera excepcional la vida apasionante del general Don José de San Martín junto con la enorme gesta que lideró para liberar todo un continente, sus épicas hazañas e incluso el plano anecdótico de su vida cotidiana, que en su caso en particular, engrandece aún más su estatura moral, más allá del bronce y de la construcción histórica de la que ninguno de los llamados próceres escapa.

Fernando Cardozo es un emprendedor mendocino, que forma parte de Studio “Victrix”, un estudio de desarrollo de videojuegos que, a través de una de sus últimas propuestas, brinda a sus usuarios en forma gratuita la posibilidad de interactuar en forma digital con la recreación de la figura del general San Martín como personaje virtual, haciéndole preguntas en tiempo real y conociendo además detalles del contexto histórico en el que se desarrollaron los episodios durante su permanencia en Argentina.

En diálogo con LMNeuquén, comentó: “Victrix es un estudio de desarrollo de software lúdico educativo. Bajo su estandarte desarrollamos juegos y software general con la intención de cultivar educativa y culturalmente a grandes y chicos. Uno de estos proyectos es Cronotrix, una aventura gráfica que nos permite abrir un diálogo dinámico y en directo con personajes de la historia argentina".

"Cronotrix se trata de una aventura gráfica en la que los usuarios podrán tener entrevistas directas con personajes de época, a través de los cuales podrán acceso a una charla en persona con el General San Martín. El desafío es que los jugadores puedan convertirse en “viajeros del tiempo”, viviendo misiones de aventura tales como evitar que un peligroso criminal del futuro se haga del control de piezas históricas irremplazables”, indicó.

Entre los objetivos está resolver el misterio de una Iglesia Jesuita, detener a otro viajero en el tiempo antes que intenta el robo de un objeto de enorme valor histórico y mucho más. La propuesta es que, a la par de disfrutar del juego, los participantes conozcan sus propias raíces aprendiendo detalles de la historia en un recorrido virtual por el pasado.

Fernando Cardozo trabaja en conjunto con la diseñadora Ana Povedano, quien está a cargo de las ilustraciones y de los gráficos. “Afortunadamente tanto mi compañera Ana Povedano como yo mismo, teníamos una buena base de conocimientos sobre el General para poder replicar su personalidad y el trasfondo para la inteligencia artificial que alimenta nuestra emulación de San Martín. Adicional a esto, estudiamos extensos hechos históricos y anécdotas personales para poder darle riqueza a su caracterización", expresó.

"El juego nos pone en el papel de un viajero en el tiempo que se transporta hacia el año 1823 en la ciudad de Mendoza para resolver el misterio de la iglesia jesuita. En el camino vamos a conocer a coloridos personajes de época que nos van a dar pistas y educarnos sobre acontecimientos históricos durante la época colonial en nuestra provincia", dijo.

"El principal de ellos es el general José de San Martín, con quién podemos tener una personal y extendida charla para conocer en primera persona estos datos que normalmente aprenderíamos a través de datos fríos e impersonales. En un formato de entrevista abierta le damos al joven jugador la oportunidad de manejar el ritmo y el contenido de estas preguntas y de esta manera más lúdica y dinámica hemos descubierto que el aprendizaje se vuelve más natural y el conocimiento se asienta mucho más relacionado al campo emocional en nuestros recuerdos", agregó.

"Para este propósito hemos desarrollado un juego en base a la inteligencia artificial para poder potenciar la comunicación ágil y abierta con el jugador, siempre cuidando la exactitud histórica de las respuestas brindadas. José de San Martín tuvo y tiene aún, una muy fuerte influencia sobre la historia argentina y sus valores y un vínculo particular con la provincia de Mendoza. Buscamos recrear parte de su estadía e impacto en nuestra provincia tanto como para el país”, relató.

La imagen del Libertador de la Patria es la más representada de todos los próceres y constituye una fuente de innegable validez histórica, entre otras cosas, por la significación de su figura que es la más indiscutida de todas y porque, secuencialmente, la mayoría de las parcialidades políticas, aún más dispares, lo tuvieron como baluarte.

José Francisco de San Martín nacido en Yapeyú, provincia de Corrientes, un 25 de febrero de 1778 y murió el 17 de agosto de 1850. Cabe preguntarse sobre los porqué de su muerte en el exilio, como así también los alcances de su gesta junto a los hombres y mujeres valientes de América que vivieron y murieron luchando por conseguir la Independencia.

La simpleza de su hogar postrero, su decisión de no desenvainar su espada cuando de derramar la sangre de sus compatriotas se trataba, aunque estuvieran divididos en dos bandos en los cuales no tomó partido y la firme convicción de que bastaba que “seamos libres, lo demás nos sobra” dan cuenta de la dimensión histórica del Libertador de América.

“El objetivo principal del juego es que pueda ser utilizado como una herramienta pedagógica, ya sea basándose en este primer capítulo como los adicionales que tenemos planificados, y tanto el estudiante como el docente puedan embarcarse en esta forma dinámica de aprendizaje juntos. Apuntamos a un rango de edad de 7 a 17 años, acompañando al estudiante desde que es alfabetizado hasta que salga de sus estudios secundarios. Lo que varía sobre el contenido, está ligado con la experiencia de cada usuario y la complejidad y madurez de las preguntas que cada uno quiera plantearle a nuestros personajes", expresó Cardozo.

"Buscamos acercar las distancias que hoy existe entre la educación y el ámbito lúdico de los juegos, tanto como demostrar que el problema no son las pantallas en sí, que éstas no van en contra de la educación, si no que podemos ofrecer propuestas ricas culturalmente hablando y que a la vez sean divertidas y memorables. Los riesgos, honestamente son mínimos. Hay mucho miedo alrededor de la implementación de las inteligencias artificiales, al ser un recurso tan nuevo y hasta cierta profundidad, bastante desconocido. Como toda herramienta, debe ser utilizada con responsabilidad y consciencia en búsqueda de una mejora cultural de sus usuarios”, aseguró.

“Cronotrix” está pensando como una herramienta a futuro para indagar otros períodos históricos que bien pueden ser la Antigua Roma, las Expediciones de Alejandro Magno o la interacción con el Rey Leónidas en el contexto de la Batalla de las Termópilas.

La versión actual se puede descargar desde www.studiovictrix.com en donde están alojados todos los vínculos para disfrutar de los juegos, tanto con pauta educativa como sus híbridos orientados al entretenimiento puro. Cronotrix en particular está disponible para jugarse de forma gratuita descargándose para PC y para Android.