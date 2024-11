Cuáles son las 10 esquinas de las fotomultas en Cipolletti

Dese este viernes, cruzar en rojo el semáforo tendrá multa automática en diez esquinas de Cipolletti. Las fotomultas ya no serán preventivas, como en octubre, sino que se convertirán en una sanción económica. El Municipio podría sumar más semáforos en el corto plazo.

Esas faltas no tendrán sanción económica, pero aparecen en el buscador de multas que habilitó el Municipio para que sus responsables recapaciten y no incurran en nuevas transgresiones pues ya no se las perdonarán.

Por otro lado, consultado sobre la posibilidad de ampliar la cantidad de semáforos con dispositivos para detectar las infracciones, que se sumarían a los 10 con los que comenzarán a regir las fotomultas, Regueiro prefirió ser cauto a la hora de brindar esa información: “En cuanto a los nuevas posiciones aún no podemos comentarlo. Tenemos 10 propuestas, pero tienen que ser evaluadas técnicamente por la empresa que brinda el servicio”.

El costo de las multas por cruzar en rojo en Cipolletti

Recalcó que este tipo de aparatos “sólo detecta vehículos que pasen en rojo” y recordó que el valor de la multa equivale a 100 SAM y como hoy el SAM ronda los 702 pesos, de eso se desprende que la multa alcanzará los 70.200 de la moneda nacional.

Cada SAM equivale al precio de un litro de nafta súper en la estación de servicio del Automóvil Club Argentino. Sin embargo, el Juzgado de Faltas no actualiza al mismo ritmo que el surtidor, lo que evita que las multas sean más caras aún.

Existe, además, la posibilidad de un descuento del 30% al valor de la infracción en concepto de “pago voluntario”.

Regueiro se mostró confiado en que, a partir de estas disposiciones preventivas, los automovilistas conducirán con mayor cuidado y eso disminuirá los riesgos en las calles de la ciudad. “Así sucedió en General Roca y Neuquén y es además lo que estamos buscando”, aclaró el funcionario.

Cámaras fotomultas 6.jpg Uno de los diez dispositivos de fotomultas que hoy funcionan en Cipolletti. Foto Anahí Cárdena.

Consultado sobre si tenían algún dato sobre rama etaria y sexo de quienes cometen las infracciones más recurrentes o con mayor frecuencia, explicó: “Hasta que no empecemos a transformar en actas de infracción no estamos cotejando con el DNRPA, por lo que no sabemos quién es el titular del vehículo. A partir del 1 de noviembre podremos tener esa información”, señaló Regueiro.

Y sobre el proceso de selección de los puntos donde se instalaron las cámaras, reveló: "Trabajamos con mapas de calor georreferenciados para analizar los sitios con más accidentes (reportados a la Central 109), los sitios con más demandas de inspectores (llamadas a Hola 147) y las zonas con más multas realizadas por los Inspectores de Tránsito. En función a esos datos elegimos los primeros 10 semáforos para la colocación de las cámaras y así será con el resto".

Debutan las fotomultas y aquellos que no quieren quedar en “rojo” deberán tener cuidado y respetar las normas de tránsito.