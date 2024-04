De un violín desarmado a una batuta: Andrea transforma vidas con música en los barrios de Neuquén

Andrea Pulgar no creció en una familia de músicos. En su casa de Bariloche sólo había una mezcla caprichosa de discos de Dyango, rock nacional e INXZ. También una guitarra olvidada que su abuelo desempolvaba de a ratos para tocar los únicos dos acordes que conocía. Sin embargo, en ella creció el germen de una pasión por la música que la llevaría lejos: a los escenarios, los cursos internacionales y, sobre todo, a repartir la música clásica en las orquestas barriales, donde una simple melodía cobra la fuerza necesaria para transformar el mundo.

Aunque ya suma 18 años de trayectoria, mantiene fresco el recuerdo de la primera vez que escuchó música clásica y tuvo esa epifanía que iba a marcar su futuro. "Fue una orquesta juvenil a la escuela, yo estaba en sexto grado y había un violinista tocando La Primavera de Vivaldi. Yo nunca había escuchado un violín , me enamoré perdidamente y quise aprender a tocar yo" , relató. Con sólo 11 años, se sumó a la orquesta juvenil de esa ciudad rionegrina, coordinada por Kyoko Korokawa, y empezó a esbozar sus primeras notas.

Como no tenía su propio instrumento, aprovechaba cada minuto del ensayo para practicar e incluso se quedaba después de hora para aplicar sobre el violín el estudio de las partituras que hacía en casa. No le importaba pasar ocho horas enteras en la orquesta. "Me atrapó muchísimo, mis amigos después de la escuela estaban jugando y yo estaba practicando, haciendo escalas y trinos", contó sobre sus inicios.