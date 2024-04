En primera persona: un neuquino en Israel contó cómo se vive luego del ataque de Irán

"Yo llegué a Israel el viernes alrededor de las tres, cuatro de la tarde hora local, próximo a iniciar el Sabbat, que es el día de descanso acá en el país y se notaba en el aire algo, porque mi familia también me lo decía, 'estamos muy preocupados, dicen que los iraníes van a atacar Israel y hay temor' y sí, realmente se notaba. Las calles en general se comienzan a vaciar a esa hora, pero estaban especialmente vacías, la gente estaba con preocupación, evidentemente", relató.

Respecto de lo ocurrido el sábado, recalcó que durante el día estaba todo "normal" y que todos los sistemas de seguridad del país estaban en alerta y notificaban a la población por lo que, ya para la tarde del sábado, confirmaron que Irán había lanzado un ataque sobre Israel. "Irán está a 1500 kilómetros de acá, es decir que sería como de Neuquén a Santa Fé, como para que tengan una relación de las distancias. Por lo tanto los dispositivos aéreos que largaron demoraban algunas horas en llegar", explicó.

"Ahí fue donde empezaron a comunicar que había que quedarse a resguardo cerca de los refugios, y se cerró el aeropuerto y bueno, a la noche comenzó. Nosotros no escuchamos absolutamente ninguna explosión ni nada por el estilo porque en la ciudad de Netanya donde estoy ahora está sobre la costa del Mediterráneo, sería el Oeste de Israel y la intersección de los misiles se hizo en la frontera Este", sostuvo Maravankin.

Sobre los proyectiles lanzados, entre drones y misiles cruceros, manifestó que la mayoría no llegaron al cielo israelí porque fueron abatidos antes. "Cayeron algunos sensores en una base del Sur que provocó daños en un galpón que estaba en desuso, pero no hubo daños en las instalaciones", dijo y señaló que fueron interceptados gracias a la "mancomunión y a la unión de varios países, no fue solo Israel. Muchos países árabes de acá de la región, países de Europa y América del Norte juntaron todas sus fuerzas aéreas e interceptaron todo esto que venía hacia Israel".

Sistema antimisiles Arrow israelí. Así es el sistema antimisiles Arrow israelí. FDI

"Yo digo la sensación mía, sentí algo en la boca del estómago. Mi familia decía 'no, tranquilo, tranquilo, que esto ya va a pasar, estamos seguros. Tenemos los refugios', comentó y recordó que allá casi todas las viviendas tienen habitaciones seguras, que son blindadas y que están preparadas contra bombardeos. Allí adentro hay agua, pilas para linternas, radio, algunos alimentos y si los impactos son sobre la ciudad la gente se resguarda en esos ambientes, para evitar heridos", indicó.

"Esto transcurrió el sábado a la noche y el domingo a la mañana fue normal", reveló. Contó que al amanecer comunicaron que se había abierto nuevamente el aeropuerto y que anunciaron que las escuelas reabrirían los lunes y que después "la vida normal de cualquier sociedad, la gente va a trabajar, los chicos en actividades extraescolares porque están en las vacaciones de Pesaj (festividad judía), los restaurantes, los supermercados, todo normal, pero no quiere decir que está todo relajado, porque hay algo latente".

"La presión estaba, la gente sigue estando expectante porque estas situaciones pueden cambiar de un minuto a otro de todas maneras. Yo lo que percibí es que las Fuerzas de Defensa de Israel tienen muy claro que tienen que cuidar a la población", añadió.

Argentinos en Israel

"Israel tiene una población importante de gente que ha venido de Argentina acá, por ejemplo, toda la zona de Gaza que fue atacada el 7 de octubre pasado por Hamás, los kibutz, es decir, las granjas colectivas, la mayoría fueron fundadas por argentinos en las décadas del 50 y 60", remarcó el presidente de la comunidad judía en Neuquén.

kibbut israel.webp Así se ve un Kibutz, una colonia agrícola de producción y consumo comunitarios.

Maravankin también aseguró que es gente que emigró de Argentina con una concepción "idealista y muy socialista", y que fundaron las granjas donde "todos trabajan para todos y todo es de todos, una cosa que llama muchísimo la atención". A su vez, aclaró que no podría decir qué cantidad de habitantes del país son de origen argentino pero sí que es muy grande la colonia de Argentina en Israel.

Israel y Hamás

"La situación de octubre pasado golpeó mucho en el corazón de la gente, porque la masacre, la crueldad y la perversidad de los asesinatos que cometieron los terroristas de Hamás, la gente no podía creer que eso pueda suceder en el siglo 21", remarcó y afirmó que "esa herida está abierta todavía acá, con el tema de los 130 y pico de rehenes que los terroristas tienen retenidos en los túneles bajo tierra en Gaza, es algo que sigue latente acá".

Sobre este tema, Maravankin contó un dato anecdótico que se vive en Israel con respecto a los ataques de Hamás: "el sábado al atardecer, cuando termina el Sabbat, yo escuchaba música muy fuerte y le pregunté a mi familia si había algún baile cerca o algo y me dijeron que no, que todos los sábados se reúne la gente en las avenidas principales reclamando la liberación de los rehenes en todas las ciudades, con cánticos, con lecturas y con exigencias al gobierno y al movimiento terrorista de Hamás".