Dolor por el fallecimiento de un reconocido docente neuquino

"Todavía no lo puedo creer, no puedo parar de llorar. Perdimos a Marcelo Lafón", dice la publicación de su colega docente Silvio Winderbaum. Además lo califica: "Un lúcido, un estudioso, un compañero de tantas luchas, de tantos debates, un amigo entrañable".

Además, Winderbaum agrega: "Hasta ayer mismo seguíamos intercambiando ideas, materiales, pensando juntos... ¡Todxs lxs que peleamos por un mundo y una educación mejor te vamos a extrañar, mucho!".

"¿Por qué así? ¿Por qué hoy? Mi compañero de ruta, de sueños, de utopías. Esta foto marcó el inicio de tanto caminado... ese momento. Ese día. ¿Y ahora? Seguiremos codo a codo desde donde estés", dice la publicación de María Cecilia González.

"Un día aciago para el pensamiento, la creación, la educación y lo profundamente humano en nuestra región, y por supuesto, no solamente en ella", dice sentido Daniel Bagnat, referente de la cultura neuquina. En su posteo, se refiere a Lafón como "el educador, referente de ATEN y gran gestor del actual diseño curricular del nivel medio de la Provincia de Neuquén". Además, lamenta también el fallecimiento del poeta Cristian Aliaga. "La reflexión, el recuerdo y la gratitud para con ellos", cierra.

Por otra parte, Nani del Río, también docente, publicó: "Hoy murió Marcelo Lafon compañero de la escuela pública y de ATEN. La muerte escapa a todo llega, nos atraviesa y ya. Tuvimos por acá (San Martín de los Andes), la oportunidad de compartir espacios de formación. Nos quedan los libros, las charlas y las clases. Buen viaje compañero", lamenta.

Del Río cerró su posteo con una reflexión de Lafón: "El planteo cultural emancipador se transforma decididamente en una posición política ya que debe dar cuenta de los fundamentos mismos, tanto materiales como simbólicos, del sistema. En esa batalla cultural, no cabe duda alguna que los trabajadores de la educación están en condiciones de asumir un papel relevante y significativo políticamente hablando. Avanzar en las problemáticas cotidianas del aula y la escuela hacia políticas que no esten absorbidas por la lógica social del orden establecido, desplazar las políticas educativas instaladas y dar paso a políticas de emancipación que saquen al docente del lugar de víctima y le permitan producir autónoma y afirmativamente saberes, valores y lenguajes. Discutiendo ideas a partir de las dudas, de las incertezas, no de las creencias que nos dejan siempre en la seguridad de las tradiciones ya conocidas. Serán estos, modos de invención de lo público que contribuirán a la autoinstitución y el autogobierno de la colectividad , anunciando la sociedad por venir", Marcelo Lafon.