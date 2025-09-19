Echaron a otro estatal de Neuquén: se le terminó la licencia médica y no volvió al trabajo

El agente era de planta permanente del Ente Provincial de Termas del Neuquén (Eproten). Le endilgaron abandono de cargo y lo despidieron.

La tolerancia cero a los ñoquis e indisciplinados se aplicó una vez más en el Estado neuquino . Esta vez sobre un agente, planta permanente del Ente Provincial de Termas del Neuquén (Eproten), al que le endilgaron abandono de cargo y lo despidieron. El hombre había terminado una licencia médica y, al finalizar el período, no se presentó a trabajar.

La situación se dio a conocer el pasado lunes, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial. La ausencia del estatal ocurrió entre el 8 de julio y el 10 de agosto de 2023.

Los auditores que llevaron adelante el sumario dieron por acreditado que estuvo en tratamiento, pero que, tras el alta médica, no regresó a su puesto y no pudo justificar el motivo de su decisión. En función de eso y de distintas pruebas, esta semana le aplicaron la sanción de cesantía de los cuadros de la administración pública provincial.

El agente fue identificado como Agustín Aitor Bucarey. Su caso se suma a muchos otros que se fueron registrando desde que el gobierno de Rolando Figueroa agilizó los expedientes que venían de la gestión anterior, implementó controles efectivos y puso el ojo sobre el cumplimiento de las obligaciones.

termas copahue nieve.jpg El agente era de planta permanente del Ente Provincial de Termas del Neuquén (Eproten).

En este caso -y tal como lo hizo en otros- también instruyó al Eproten para que procure el recupero de las sumas de dinero que le hayan abonado durante el período en que no se presentó a trabajar debido a que se trata de haberes percibidos en forma indebida.

Del mismo modo, dejó en claro que, si no es posible recuperarlo por esa vía, se le dé intervención a la Fiscalía de Estado, para que inicie las actuaciones que correspondan, debido a la posible configuración de enriquecimiento sin causa en perjuicio de la Provincia.

En el expediente consta que el 15 de septiembre de 2023 se ordenó instruirle sumario administrativo a Bucarey para indagar acerca de las inasistencias y los certificados médicos. Dieron por acreditado que las inasistencias posteriores al alta médica -es decir, desde el 8 de julio al 10 de julio de 2023- “no habían sido justificadas en tiempo y forma”.

También se dejó asentado que el jefe de personal, se comunicó vía WhatsApp con el agente para requerirle que presente el original del certificado médico que había remitido en fotocopia a las oficinas de personal de Caviahue, pero éste no cumplió. En tanto, según el expediente, la profesional de la salud que lo trataba informó que, entre el 3 de junio y el 7 de julio de 2023, Bucarey estuvo de reposo laboral y que el 8 de julio de 2023 se le extendió un certificado de alta laboral.

Se destacó, además, que transgredió las obligaciones dispuestas por el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT). Y que la ausencia no justificada de trabajadores públicos constituye un perjuicio fiscal; al tiempo que el accionar negligente no sólo contraviene las disposiciones legales, sino que también impacta negativamente en las finanzas del Estado, conllevando un perjuicio fiscal.